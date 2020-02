Febrero de sorpresas de Danna Paola para sus fans

Es catalogada como ícono queer por una revista mexicana



CIUDAD DE MÉXICO. – La actriz y cantante Danna Paola, quien actualmente disfruta de la atención mediática por su participación como juez en un programa de talentos, compartió que el mes de febrero viene con muchas sorpresas en su carrera.

En sus redes sociales, la intérprete de temas como Mala fama y Oye Pablo manifestó que para la segunda semana de febrero tendrá una convivencia con sus seguidores, en el sur de la Ciudad de México, con la finalidad de celebrar el lanzamiento de su álbum Siete, el cual fue publicado en mayo de 2019.

“¡Por fin es febrero!

“¡Por fin es febrero! Esta es una de las sorpresas que tengo para ustedes ¡Toda la espera me sigue teniendo muy ansiosa! Pero estoy muy, muy feliz de saber qué nos podremos abrazar este 8 de febrero para celebrar ‘SIE7E’ y algo más” puntualizó Danna.

¡POR FIN ES FEBRERO! 💞 Esta es una de las sorpresas que tengo para ustedes ☺ ¡toda la espera me sigue teniendo muy ansiosa! 💞 pero estoy muy, muy feliz de saber qué nos podremos abrazar este 8 de febrero para celebrar 𝐒𝐈𝐄𝟕𝐄+ y algo más... #SIE7E @MixupTeam @Perisur pic.twitter.com/pBGFK8X41S — Danna Paola (@dannapaola) February 1, 2020

En fecha reciente, la actriz, quien da vida a “Lu” en la serie de Élite, fue catalogada como figura queer por una revista mexicana: “Es el ‘poster child’ (ejemplo de algo) de una generación que la ha visto crecer de estrella infantil a ícono queer, a coprotagonista de una de las series más exitosas de Netflix, y reina viral” destacó la descripción de dicha publicación.

A finales de enero, Danna, quien ha participado en montajes teatrales como Hoy no me puedo levantar y Wicked, detalló que se encontraba en la filmación de un nuevo videoclip: “Estoy gritando, estoy en shock, y van a estar en shock conmigo after this (después de esto)”.

Síguenos en Google Noticias