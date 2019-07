Fela vive un sueño felino

Del musical “El rey león” pasa a la cinta en español

CIUDAD DE MÉXICO (El Universal).— Sin pretenderlo, un proyecto como el musical de “El rey león” ha unido la vida artística de Fela Domínguez con la de Beyoncé y Whitney Houston.

Todo gracias a que antes de hacer cásting para participar en el montaje en el que compartió créditos con Carlos Rivera, Fela no buscaba trabajar en el teatro musical y mucho menos actuar.

Fela aseguró en entrevista que participar en este proyecto le cambió la vida porque nunca pensó hacer teatro musical, “pensaba que eso no era para mí, nunca había actuado, no tenía conocimiento del teatro musical y este montaje me abrió las puertas, la mente y me enseñó a no cerrarme como artista, me enseñó a ser más disciplinada”.

La actriz de 30 años confesó que, tras participar en el montaje de Julie Taymor, el trabajo en la música y la actuación comenzó a llegar con producciones como “El guardaespaldas” y más tarde en la película “live action” de “El rey león”, donde pudo estar un poco más cerca de dos de sus ídolos, Beyoncé y Whitney Houston.

Por el lado de Beyoncé, quien da vida a Nala en la versión de la película en inglés, dijo sentirse alagada por que Disney haya pensado en ella para hacer la parte en español. “¿Quién no ama a Beyoncé? Yo la amo, así que se imaginarán mi reacción cuando me enteré que yo haría la versión en español. Me llené de satisfacción y un profundo agradecimiento ya que ella es una de las más grandes artistas actualmente y que hayan pensado en mí para la parte en español es un gran regalo”, detalló.

Amor por Whitney

“Siempre he amado a Whitney y estar en el musical de ‘El rey león’ me abrió la oportunidad de hacer ‘El guardaespaldas’, en España. Darle vida al personaje que ella interpretó y brindar un homenaje a las grandes canciones que interpretó en la película, para mí fue algo irreal”, dijo Fela en entrevista.