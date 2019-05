“Felicidades Ale”: Frida Sofía lanza fuerte mensaje a su madre

Continúa los ataques a las mujeres de su familia

Frida Sofía ha vuelto a incendiar las redes sociales con un ataque directo hacia una persona de su familia. En esta ocasión es su propia madre, Alejandra Guzmán, quien es blanco de sus ataques.

En el marco del Día de las Madres, la también modelo posteó en Instagram una imagen en la que se puede ver a una mujer insultando a una niña. La imagen está acompañada con una reflexión que reza:

“Esta es una de las imágenes más fuertes que he visto en mi vida. Estudie y limpie sus actos por el bien de sus hijos. Sus mentes son frágiles, sus emociones son profundas. No los destruyas mentalmente porque las palabras nunca se pueden devolver”.

Para acompañar la imagen, Frida Sofía escribió “Felicidades Ale”, algo que rápidamente desató las muestras de apoyo de sus seguidores, quienes le recordaron que “a pesar de todo” hoy es una mujer fuerte. También le recomendaron buscar ayuda para sanar sus heridas.

Constantes ataques

Por lo pronto, la cantante no ha hecho comentarios al respecto de la publicación.

Cabe recordar que Frida Sofía parece estar pasando por una crisis, ya que durante los últimos meses no ha dejado de atacar a las mujeres de su familia, especialmente a su sobrina (en segundo grado) Michelle Salas.

En días pasados, la propia Michelle confesó que solo sabe de su tía por las redes sociales, ya que nunca le ha llamado por teléfono.

“Si ella me buscara… Es que sólo me busca en redes sociales. Se me hace raro: si me marcara por teléfono, sería diferente”, declaró la hija de Luis Miguel y Stephanie Salas.

Incluso, Frida Sofía ha lanzado varias indirectas a la abuela de Michelle, Sylvia Pasquel, quien al igual que Alejandra Guzmán negó tener la intención de involucrarse en pleitos de terceros.