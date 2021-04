Felipe de Edimburgo: los rumores de sus amores prohibidos con artistas

Isabel se enamoró de Felipe, hijo de los príncipes Andrés de Grecia y Alicia de Battenberg, y comenzaron a comunicarse por carta.​ Se casaron en 1947 en la Abadía de Westminster.- Foto Reuters

La reina Isabel II, de 94 años, y el príncipe consorte Felipe, de 99, formaron el matrimonio más longevo de la realeza británica tras 73 años de vida en común.

Sin embargo, rumores de infidelidad empañaron un amor primera vista que comenzó en 1934, citó infobae.com.

Detrás del trono

Ingrid Seward, escritora y experta en la realeza británica, repasó en su libro My Husband and I: The Inside Story of 70 Years of Royal Marriage (Mi esposo y yo: La historia detrás de 70 años de matrimonio real) la unión de más de siete décadas de la pareja.

En la publicación, Ingrid investigó los rumores de las supuestas relaciones extramatrimoniales del duque, que persistieron durante años.

Con artistas

Felipe, fue vinculado a distintas mujeres, la más notoria es Pat Kirkwood -en los años 30 y 40 del siglo pasado-, cuando sus piernas eran consideradas "la octava maravilla del mundo".

La artista Patricia Kirkwood, con quien se habría vinculado amorosamente al príncipe Felipe.- Foto infobae.com

Felipe y Pat Kirkwood -supuestamente- tuvieron varios encuentros, el primero de los cuales ocurrió en 1948, cuando el duque visitó el camarín de la artista después de una sus presentaciones en Londres.

La noche habría continuado con una cena y la pareja bailando hasta la madrugada.

Reina embarazada

Isabel, quien todavía era princesa, estaba embarazada de ocho meses del príncipe Carlos. Según The Mirror, Kirkwood negó los rumores de una relación amorosa con el príncipe hasta su muerte, en 2007.

"Yo hubiese tenido una vida más fácil y feliz si el príncipe Felipe, en vez de aparecerse sin invitación en mi camarín, se hubiera regresado a su casa con su esposa embarazada la noche en cuestión", fueron las palabras de Patricia a un periodista.

¿Otras aventuras?

"Hay tantos rumores de los "affaires" de Felipe, pero todas las mujeres que han sido consideradas sus posibles amantes lo han negado, bueno, la mayoría han fallecido ahora… y él por supuesto que también lo negó", explicó Ingrid Seward a Fox News.

Posibles evidencias

En 2012, The Telegraph reportó que el historiador Michael Thornton -escritor de las biografías de la familia real- tenía guardadas las cartas intercambiadas entre el duque y Pat Kirkwood.

Él aseguró que estaba prohibido, según el testamento de Patricia, mostrar las cartas, "excepto a quien fuera designado el biógrafo oficial de Felipe tras su muerte".

Invasión a la privacidad

En medio del escándalo, Felipe se defendió y respondió: "La invasión a la privacidad, los inventos y falsas declaraciones son la pesadilla de nuestras vidas".

La reina Isabel II y su esposo, el duque de Edimburgo, quien falleció hoy viernes 9 de abril.- Foto de AFP

¿Más idilios?

El duque también fue vinculado con otras actrices, tales como Helene Cordet, Merle Oberon y Anna Massey.

Helene Cordet, otra de las actrices con las que se le relacionó al príncipe Felipe.- Foto de fmdos.cl

Su oposición

Eso explica, tal vez, por qué Felipe cuestionó y desaprobó la relación de su nieto Harry con la entonces actriz estadounidense Meghan Markle.

De película

Dicen que cuando se enteró del compromiso le dijo: "Uno sale con las actrices, no se casa con ellas". Harry siguió adelante con sus planes.

En 2017, la exitosa serie The Crown, de Netflix, sugirió que Felipe habría tenido una aventura con la legendaria bailarina rusa Galina Ulanova en 1950.