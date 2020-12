"Feliz Covidad", exhorto musical de famosos por la pandemia (Vídeo)

La pandemia por el coronavirus ocasionó un cambio total en todo el mundo.

Por ello, se han tomado una serie de medidas sanitarias que han ocasionado el distanciamiento social y complicarán celebrar las fiestas decembrinas.

Divertido vídeo

Sin embargo, la alegría y el humor siempre están presentes, y diversos famosos se unieron para hacer un divertido vídeo musical llamado "Feliz Covidad", basado en el tema "Ven a cantar", en el que ponen las reglas para celebrar esta importante época.

La parodia fue creada por los youtubers y grupo musical Tres Tristes Tigres.

Érika Buenfil, Tatiana y Bobby Pulido, los influencers Alex Fernández, Chumel Torres y Escorpión Dorado son parte de los famosos que se unieron a la menciona banda para interpretar esta canción.

Otros más

También están en propuesta los comediantes Ariel Miramontes, Albertano; Javier Carranza, el Costeño; Jojo Jorge Falcón y Franco Escamilla, entre otros.

La letra de este sencillo, que ya está disponible en YouTube, menciona las medidas de sanidad correspondientes que se deben llevar a cabo para celebrar en familia.

Estribillo

"Ven a cenar, ven a cenar, pondré un tapete ahí al entrar, trae cubrebocas nada más, pues nos tenemos que cuidar", menciona la canción.

"Ven a cenar, ven a cenar, tendré un termómetro al entrar, no nos podemos arriesgar, con 38 (de temperatura) vas pa trás".

Mensaje de advertencia

Para cerrar, "El Costeño" envía un contundente mensaje para evitar que los contagios por Covid-19 continúen, ya que en México hay un millón 144 mil 643 casos confirmados con coronavirus y 108,173 defunciones, según cifras oficiales.

Quédate en casa

"Agarra la onda, salvemos la Navidad", advierte.

"Quédate en tu fregada casa, si no tienes que salir no salgas, desgraciado. Ah ¡pero no entienden!".

