¡Feliz cumpleaños! Homero Simpson celebra 65 años (vídeo)

Homero Simpson cumple 65 años y los tuiteros lo celebran con remembranzas de sus mejores momentos en la serie.

Y aunque no es un dato que se encuentre en un sitio oficial, los internautas saben del cumpleaños del personaje amarillo por un guiño en un episodio.

Resulta ser que un capítulo de Los Simpson, se muestra la licencia de conducir de Homero, lo cual confirma que el 12 de mayo de 1956 es su fecha de nacimiento, aunado a ello, Twitter ha sido el caldo de cultivo perfecto para más especulaciones sobre la serie, citó infobae.com.

Licencia de Conducir de Homero Simpson

En tendencia en Twitter, un usuario compartió que es en el capitulo La Promesa, de la cuarta temporada, donde se confirma que su cumpleaños se celebra el mismo día que el de su perro, Ayudante de Santa.

Uno de los momento más graciosos de la serie es donde Homero se desliza sin control en una colina e impacta varias veces contra el hielo.

Homero come 63 rebanadas de queso americano mientras el señor Burns y su sirviente Smithers intentan robar el oso de peluche de su hija Bobo.

El intento fue fallido, pues permanecieron escondidos en el techo desde el anochecer hasta que amaneció, mientras el protagonista terminaba con su reto personal.

Tengo alrededor de 15 años usando boxers y me regalaron unos interiores blancos.



No me quedan mal, pero me siento como Homero comiéndose las 64 rebanadas de queso sentado en la cocina pic.twitter.com/imH3Ry04kx