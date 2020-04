Feliz, joven y más peligroso

“Hongos” refleja el nuevo sentir de Ricardo Arjona

MIAMI (EFE).— “Estoy más joven, más feliz y más peligroso que nunca”.

Eso aseguró Ricardo Arjona en una entrevista al presentar “Hongos”, un bocado de su ambicioso proyecto artístico titulado “Blanco y negro” que lanzará en mayo.

“Una semana después del último concierto me mentí como siempre. Supuestamente dedicaría el siguiente año a escribir una novela, pero a la tercera semana ya estaba en el estudio inventando un proyecto de duetos que se llamaría ‘Mujeres’. Doce canciones inéditas grabadas a piano con doce voces distintas”, recordó Arjona al hablar sobre la semilla de su nuevo proyecto.

Al final, “Hongos” germinó en un bar de Londres y “cambió todo”, contó.

Se trata de un tema con la reconocible melodía de Arjona, mezclada con arreglos de rock clásico y una guitarra country, que hace una reflexión profunda sobre la locura del mundo y una relación agobiante.

Su letra fue escrita con mano de inmigrante que sabe “algo de inglés para pedir un trago” y “el castellano pa’ pagar la renta”, y sale acompañado de un vídeo, obviamente en blanco y negro, en el que se le ve grabando la canción y recorriendo Londres vestido con atípica formalidad y más barbudo que de costumbre.

Lo que sí está claro es que esta canción es solo el primer bocado del proyecto artístico más ambicioso del artista.

La primera entrega de “Blanco y negro” —con 14 temas—, se completará el 29 de mayo. Como el resto de la humanidad, Arjona y su equipo se han visto obligados a recalibrar los tiempos hasta ver qué emerge del confinamiento.

Según Arjona, todo el álbum fue cantado “absolutamente en vivo”.

La campaña promocional de “Blanco y Negro” sí que ha sido atrevida, pues comenzó con la provocativa frase “me aburrí”, que Arjona atribuye a su sentimiento con la industria musical.

“Nunca me gustó, pero me entretenía. Hoy solo me aburre. No sé bien cuánto tiempo podré soportarla porque a pesar de la independencia sigue habiendo lugares donde lamentablemente hay que coincidir”, reconoció.

La describe como “un Valium” diseñado “para mantener dormido el proceso creativo”.