Ferdinando revela que por una negligencia falleció su hijo Dante

Ferdinando Valencia y su esposa Brenda Kellerman reaparecieron en televisión tras un mes del fallecimiento de su hijo Dante y dejo entrever que una negligencia médica fue lo que llevo al bebé a contraer meningitis y posteriormente morir.

En entrevista para el programa “Hoy”, Ferdinando Valencia hizo un recuento de lo que pasó con Dante y aseguró que previo al nacimiento no había nada raro en los bebés, pero decidieron adelantar el parto por principios de preclampsia en Brenda.

“Tuvieron que madurarle los pulmones a los niños. El ginecólogo que la estaba viendo en ese momento nos dijo ‘creo que este es el día, vamos a tenerlos ya para no exponernos más”, relató.

Ferdinando lamenta esa decisión pues está seguro de que “si la primera toma de decisiones hubiera sido diferente”, el resto de su historia también.

“Hoy entiendo muchas cosas que no entendía en un principio. Existen unos tabuladores que te dicen que tan bien viene un niño cuando nace y ahí marcaban casi perfección para nuestros hijos, estaban muy bien. Pero alguien dijo ‘veo que uno está mal, vamos a darle oxígeno dos horas y después de esas dos horas te lo regreso”, relata.

Sin embargo, esas dos horas se aumentaron a toda la noche y al día siguiente. Cuando Ferdinando preguntó en qué momento le llevarían al niño, le explicaron que como era un nuevo turno tenían que supervisarlo de nuevo. Brenda añadió que al bebé no lo alimentaron durante tres días.

Cuestionado acerca de si se trató de una negligencia médica, Ferdinando respondió que no sabía, aunque le pareció “obvio” que durante esos cinco días que Dante estuvo en el hospital, contrajo la bacteria que le detonó la meningitis.

“El niño no para de llorar, exageramos y vamos al hospital a llevarlo, creímos que estaba estreñido y nos dicen pues no va a ser nada importante pero pásalo para hacer un estudio”. Fue en ese momento cuando Dante comenzó a convulsionar frente a ellos y no sabían que estaba pasando.

De ahí lo que siguió fue entubar al niño pues la meningitis le causó una hidrocefalia, derrame cerebral, neumonía así como problemas cardíacos y en los riñones e incluso poco antes de que falleciera Ferdinando explicó que le debían amputar una pierna. Aunque parecía que el niño comenzó a mejorar en los últimos días, de repente falleció.

A pesar de las irregularidades durante la hospitalización de Dante en Estados Unidos, Brenda y Ferdinando no revelaron si piensan proceder legalmente contra el médico responsable.

