“Fermín” llegó a la alfombra de los Oscar en compañía del elenco de “Roma”

CIUDAD DE MÉXICO,(EL UNIVERSAL).- Latin Lover, Jorge Antonio Guerrero “Fermín”, Daniela Demesa, entre otros actores de la película “Roma“, ya están listos para la noche más importante de la cinta de Alfonso Cuarón.

Todos, ataviados con atuendos de gala, se detuvieron para que los fotógrafos pudieran captar la felicidad por estar esta noche en el Dolby Theatre de Los Angeles.

Una sorpresa fue ver al luchador, Víctor Manuel Reséndez Nuncio, mejor conocido como Latin Lover, quien da vida al escapista Profesor Zovek dentro de la cinta y quien es el que entrena al grupo de choque conocido como los Halcones, que participó la Matanza del Jueves de Corpus de 1971 contra estudiantes universitarios que protestaban en la Ciudad de México.

Quien también lució contento fue Jorge Antonio Guerrero, quien personificó a Fermín y que tuvo muchos problemas para sacar su visa y entrar a Estados Unidos.

The supporting cast of #Roma has hit the #Oscars red carpet pic.twitter.com/NTcL5JhhTD

