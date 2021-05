Fernanda Castillo, impotente y enojada ante nuevo problema de salud

Fernanda Castillo compartió con sus seguidores que enfrenta un nuevo problema de salud.

La noticia llega después de que a principios de 2021 la actriz fue hospitalizada de emergencia en Ciudad de México por una “severa complicación” post parto.

A través de su cuenta de Instagram, Fernanda señaló que ha vivido complicados días debido a que enfrenta un nuevo padecimiento, una enfermad que le ha “hecho sentir impotente y enojada”.

Fernanda, conocida por sus papeles en “Monarca” y “El Señor de los Cielos”, compartió un duro mensaje para informar sobre su actual estado de salud, el cual se complicó en los últimos días, citó Vox Populi Noticias.

Fernanda Castillo indicó que este nuevo problema de salud le hizo sentir impotencia y cuestionarse los motivos por los que debe otra vez enfrentarse a tal situación.

“Lo pregunto por qué no lo sé. Mis últimos días los he pasado con un problema de salud que me ha hecho sentir impotente y enojada y preguntarme muchas veces ¿Por qué a mí? Tal vez la respuesta es: ¿Por qué no?”, añadió.