Fernanda Castillo subió de peso en “Dulce familia”

Entiende a su personaje

“Dulce familia” se convirtió en un verdadero reto para la actriz Fernanda Castillo quien tuvo que subir 12 kilos para poder interpretar su personaje.

Tras finalizar el proyecto, tardó 11 meses en recuperar su figura, lo que le hizo entender por completo el mensaje del filme.

En entrevista exclusiva con el Diario, la actriz compartió cómo fue el proceso de “convertirse” en Tami y el aprendizaje que le dejó.

“Además del reto como actriz, fue una modificación mental y funcional que surgió a la hora de trastocar mi cuerpo. Emocionalmente me dejó con mucho aprendizaje, compañerismo con mi cuerpo y pensar que no puede ser un enemigo con el que tengo una batalla todo el tiempo, sino un aliado que me mantiene saludable”, explicó.

Tami es uno de los personajes más exigentes de su carrera, ya que le “costó muchísimo trabajo” recuperar su cuerpo, incluso Fernanda asegura que lloraba más de lo que hacía su personaje.

“Fue un proceso muy largo, pero entendí el mensaje en carne propia. Descubrí lo que pasan las chamacas al ponerse a dieta para complacer a los demás, aunque yo no lo hice por complacer sino para trabajar”, aclara.

La cinta se completa con las actuaciones de Florinda Meza, Regina Blandón, Vadhir Derbez y Paz Bascuñán bajo la dirección de Nicolás López. Cuenta la historia de Tami, quien está a punto de casarse, pero no le queda el vestido de su madre y necesita bajar 10 kilos para ponérselo. Para lograr su misión, recurre a una de sus hermanas que es nutrióloga y en el proceso intenta convencer a su pareja para también bajar de peso.

La comedia te adentra a la historia de cinco mujeres de distintas generaciones y los miedos que pasan derivados a temas alimenticios como los desórdenes, adicción al azúcar y las dietas.

“La película habla de esta sensación que tenemos todos de no gustarnos y el ruido que hay afuera diciéndonos cómo debemos ser y los estereotipos que debemos cumplir”, añadió la actriz.

Fernanda reflexionó que en las redes sociales y la revista siempre se muestra a la gente perfecta, sin embargo no es una realidad. “Todos somos vulnerables e inseguros. El mensaje del filme es que tienes que gustarte, quererte y valorarte más allá de lo que dice una báscula”.

Añadió que no están apoyando ninguno de los extremos ya que ni las dietas estrictas o el comer todo el día son saludables. “Lo que yo le diría a las personas es que se escuchen a sí mismos y se amen. Nuestro cuerpo es el único que vamos a tener por más que quisiéramos que nos lo cambien; tenemos que ser más empáticos con él”.

Gracias a la comedia fresca y las características de cada personaje, Fernanda está segura que los espectadores saldrán del cine sintiéndose identificados con alguna de las escenas en pantalla.

El filme tuvo varias premieres en el país, momentos en los que la actriz comprobó que las escenas hacen “reír a carcajadas”. “La respuesta fue muy positiva, la gente se reía muchísimo y salía sintiendo que el mensaje era muy potente. Estuvieron muy convencidos con la transformación que hicimos Vadhir y yo”, añadió.

Haciendo un balance de su trayectoria en cine que se inició en 2007, Fernanda Castillo aseguró sentirse muy contenta por poder “retarse” en cada proyecto, así como por la confianza que recibe de los productores y el cariño que recibe del público.

“Que sigan mi trabajo y estén contentos cada vez que pagan un boleto para verme en el cine es algo que me hace ser más responsable de llevarles cosas nuevas, originales y comprometerme con todo lo que haga para que reciban lo que merecen”, finalizó.—Gloria Montero Leal

Gran pareja

Fernanda Castillo resaltó la buena química de trabajar con Vadhir Derbez en el filme:

Cercanos

El hecho de que Vadhir Derbez y Fernanda hayan vivido cambios físicos para sus personajes los acercó muchísimo. “Estuvimos jugando mucho con nuestro aspecto y en nuestras escenas hay mucha improvisación, se formó una pareja preciosa”.