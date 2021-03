Fernando Carrillo presenta a Milo, su segundo hijo

A pocos días de haber nacido, Fernando Carrillo muestra por primera vez a Milo, su segundo hijo.

TULUM.— Fernando Carrillo usó sus redes sociales para presentar a su pequeño y de paso, respondió a algunas personas que ahora lo llaman abuelo.

El actor de 55 años de edad aprovechó el nacimiento de su segundo hijo para manifestar su deseo de que su primogénito, Ángel Gabriel, conozca a su hermanito e incluso ofreció su casa en Tulum para que se haga el encuentro.

Fernando Carrillo subió varias imágenes en las que se le ve primero a él con su bebé en brazos y con Ángel Gabriel, quien le da un beso en la mejilla.

Feliz de ver crecer a su primer hijo

Carrilo también expresó que está feliz en ver crecer a Ángel y que espera verlo en Navidad o en verano. También le recordó a su hijo que su hermano y él lo aman, y que le encantaría que lo fuera a visitar con su mamá, ya que eso le serviría mucho a ella.

"Feliz de verte crecer... Nos encantaría verte aquí en tu casa en Tulum. Sabes que también tienes una casa en la playa aquí en Tulum, además de la casa de tu mamá en Miami, ¿verdad? Por favor, dale a tu mami nuestro amor también. Ella también puede quedarse aquí en Tulum y estoy seguro de que le ayudará mucho en su vida y la hará más feliz, se lee en su publicación.

Hay que recordar que el actor de "Siempre te amaré" ha estado en el ojo del huracán, luego de que su expareja y madre de su primer hijo lo haya señalado por la supuesta negativa de cumplir con los gastos de manutención.

Responde a los ataques

Luego de que anunciara el nacimiento de su hijo Milo, Fernando Carrillo fue atacado por muchas personas que lo criticaron por ser padre a sus más de 50 años, y muchos le aseguraron de que ya no lo van a llamar papá sino abuelo.

Ante esto, el actor aprovechó las cámaras del programa "Hoy" para responderle a los haters que tachó como inconformes de la vida.

"No me trauma para nada eso comentarios de que voy a ser abuelo, es gente que vive inconforme con sus vidas, entonces tienen que escribir algo negativo [...] El que no tenga haters no está en nada. Así que bienvenidos todos los haters", comentó el histrión que actuara en "Sin miedo a la verdad".

Fernando dijo estar consciente de la edad que le lleva a su esposa, pero que eso no le importa, ya que cuando se ve en el espejo, está satisfecho.

Pero no descartó que si algún día María Gabriela (nombre de su esposa) decide enamorarse de un hombre más joven, él la apoyaría sin ningún problema.

