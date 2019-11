Fernando Colunga reaparece y habla de su pareja y vida privada (Video)

MÉXICO.— Fernando Clunga, es uno de los pocos actores que ha sabido mantener su vida privada completamente alejada de los reflectores.

Pero durante su presentación en un programa de Televisión, Colunga habló de su intimidad.

En un programa de República Dominicana -Esta noche con Mariasela-, contó detalles de su vida privada.

El actor de 53 años, aseguró que nunca ha sido su intención ocultarle a los medios su vida privada, sin embargo, ha conseguido que la atención de sus fans y la prensa se centre en su profesión.

Permitiéndole salir a la calle como cualquier persona, ya que suele visitar lugares públicos acompañado, sin ningún problema:

Colunga comenta que, han sido varias ocasiones las que, durante citas romántica, ha coincidido con algún reportero o paparazzi, pero éstos se abstienen de tomar alguna foto o solicitar una entrevista.

“Tú crees que no me encuentran de pronto, comiendo con mi pareja o cenando, ha pasado y me han dicho: ‘sé que no te gustan, mejor no te tomo la foto’”.