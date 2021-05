Fernando Lozada: de ''Acapulco Shore'' a un papá ''gansito''

CIUDAD DE MÉXICO.- Fernando Lozada, exparticipante de "Acapulco Shore", se sincera y reconoce que la paternidad no era algo que le "movía" y que el embarazo de su esposa Triana lo vivió sin mucho ánimo.

No obstante, todo cambió cuando escuchó ese primer llanto, según cuenta; el cual se trasladó a él, quien no deja de llorar cada que su hijo lo sorprende con un nuevo avance en su crecimiento.

"Mi esposa me dice 'Gancito', porque dice que por fuera me veo así todo tatuado, ando en moto y por dentro soy diferente. Yo veo que hace algo nuevo mi hijo y lloro muchísimo, en las películas infantiles, en todo. Se sienta y lloro, se para y lloro; el otro día me soltó un beso y me solté a llorar, me acuerdo y se me corta la voz", expresa con emoción Lozada.

La paternidad le valía ma...

Comenta que antes que naciera Leandro no sintió la paternidad, ni la curiosidad del proceso de maternidad de su esposa Triana, pero todo cambió en cuando escuchó su primer llanto.

"Yo veía a mi esposa con panza y la veía como estreñida, no era de 'mira ahí hay un bebé, cómo patea' la realidad es que me valía 'madres' y cuando lo ves y lo escuchas mi vida me cambió, ahora mi vida gira alrededor de esa personita, todo lo que hago, mi trabajo, mi casa, todo es de él".

Por el momento, Fernando Lozada se siente feliz de compartir su paternidad a través del nuevo reality "Papi shore", que se estrena este sábado y se podrá ver en el canal de MTV de televisión de paga.