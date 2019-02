Festejan Bodas de Oro de Yoko y Lennon con nuevo “Wedding album”

MÉXICO (Notimex).– La reedición del proyecto “Unifinished music no. 3: Wedding album”, que contiene la música que hicieron Yoko Ono y John Lennon, será lanzada el 22 de marzo próximo, dos días después del 50 aniversario de bodas de la artista plástica y el músico británico.

La placa musical fue publicada originalmente en 1969 y se trata del tercer álbum experimental de la pareja, un testamento destacado de una intensa alianza artística y romántica que duró 14 años, hasta la muerte de Lennon en 1980, se informó mediante un comunicado.

El 20 de marzo del 69, John y Yoko se casaron en un servicio civil en Gibraltar. Para celebrar la unión, luego de tener una luna de miel convencional, los recién casados pasaron una semana en cama en el hotel Hilton de Ámsterdam, invitando a miembros de la prensa a su habitación para dar entrevistas y sesiones de fotos, usando su fama y la publicidad generada por este acto para llamar la atención a su campaña de paz mundial.

Con “Wedding album”, Lennon y Ono crearon una imagen duradera de un momento cultural pop vibrante, con la hostilidad de la Guerra de Vietnam como fondo. Captura el humor, la sinceridad y la espontaneidad que marcó los primeros años de la era de “Ballad of John and Yoko”.

Originalidad

El empaque innovador y original del disco, creado por el diseñador gráfico John Kosh, incluyó una caja llena de “souvenirs” de las nupcias de la pareja: fotos, una copia del certificado de matrimonio, dibujos de Lennon y Ono, una imagen de una rebanada de pastel de bodas, y más.

Ahora, con una recreación del “Wedding album” en formato de larga duración en vinilo color blanco; disco compacto y descarga digital, Secretly Canadian y Chimera Music hacen que uno de los discos más inusuales y emblemáticos de los 60 esté disponible otra vez para marcar las Bodas de Oro de dos de las figuras culturales más emblemáticas del siglo pasado.

La primera tanda de reediciones salió en 2016 e incluyó los álbumes “Unfinished music: No. 1: Two Virgins”, “No. 2: Life with the Lions” y “Plastic Ono Band. 2017”. En 2017 se publicó “Fly”, “Approximately infinite universe” y “Feeling the space”, consignó el comunicado.

