Festival con batallas sociales

Las redes sociales y el feminismo, temas en Venecia

Desde niña Eleanor Marx creía que la mayor virtud era la verdad. Y con esa idea, la hija pequeña del pensador comunista llevó al cabo sus batallas sociales y feministas durante una vida a menudo tortuosa plasmada en la cinta “Miss Marx”, que aspira al León de Oro de la Mostra de Venecia.

“Es un personaje que me impactó mucho, una mujer que por primera vez en el siglo XIX recurrió al socialismo para abordar la condición femenina”, dijo en rueda de prensa la directora Susanna Nicchiarelli.

“Miss Marx”, competidora en la Selección Oficial del certamen, recupera la figura de la hija menor de Karl Marx, una de las primeras en sumarse a las luchas obreras, en protestar contra el trabajo infantil y reivindicar la igualdad de género.

En su papel se mete la actriz Romola Garai, conocida también por su papel en “Suffragette” (2015) y que reconoció su “pasión e interés” por las temáticas de género, aunque esta visión personal no sea determinante a la hora de aceptar o no un papel.

Susanna aseguró que ha tenido acceso a una gran cantidad de documentos de la propia Eleanor, como sus cartas y cuadernos aún conservados en los archivos, y de hecho “la mayoría de los diálogos” provienen de esas fuentes.

El mayor reto, subrayó, fue “entrar en contacto con un personaje real que en esos textos parecía muy cercana a nosotros y moderna”.

“El siglo XIX está más cerca de lo que creemos”, insistió la cineasta, que hace tres años ganó la sección Horizontes de Venecia con “Nico, 1988”.

A pesar de esta defensa de las luchas sociales decimonónicas, su retrato, acogido con frialdad en esta atípica Mostra de la pandemia, se centra en el plano personal de aquella mujer, en su relación con Edward Aveling, por quien acabaría suicidándose en 1898 con 43 años.

Se trata de una película desenfadada, a veces a ritmo de punk, en la que se la recuerda por su inteligencia y cultura (fue la primera traductora al inglés de obras como “Madame Bovary”) y apostando por formas de vida impensables entonces, como convivir sin casarse.

La otra cinta presentada esta sábado en la carrera por el León de Oro fue “Pieces Of A Woman”, una auténtica bajada a los infiernos de una pareja que pierde a la hija que espera y que quizá sea la mejor recibida de entre las que ya se vienen proyectado desde el martes.

“Quería hablar del aislamiento que sienten las madres que pierden a sus niños”, resumió tras el estreno la guionista de la historia, Káta Weber, que partió de una historia personal.

“Pieces Of A Woman” fue rodada por el húngaro Kornél Mundruczó, que triunfó en 2014 en la sección “Una cierta mirada” de Cannes con “White Dog”, y cuenta con Martin Scorsese como productor.

Martha (Vanessa Kirby) y Sean (Shia LaBeouf), una pareja feliz a punto de ser padres, asisten al derrumbe de sus vidas cuando ella aborta tras un desastroso parto en casa asistido por una obstétrica insegura que luego fue acusada de negligencia.

Este es el inicio de una pesadilla para la pareja, que se despedazará al afrontar el aborto y todas las decisiones que deberán tomar, como si donar el cuerpo de la bebé a la ciencia o si proseguir el juicio contra la partera.

La película arranca con una única secuencia de media hora de infarto, con el parto de la madre.

“Quería comprender el nivel de dolor y efectivamente representar ese dolor de las mujeres con las que he hablado. Y para mí ha sido un deber buscar el sentido de la pérdida de estos niños perdidos que quedan presentes”, explicó Vanessa, que aclaró que no es madre.

Pero “Pieces of a Woman” esconde mucho más, como las convulsas vidas de la pareja antes de conocerse, que emergerán con el dolor, y el pasado de la familia de ella, marcado por el Holocausto.

Por eso la capacidad de sobrevivir y el desinterés por la venganza serán parte de la genética de la madre tras su pérdida.

En la sección Horizontes, la segunda en importancia de la Mostra y dedicada a las nuevas corrientes, compite “Mainstream”, un curioso y trepidante largometraje de Gia Coppola, nieta del célebre director de “Apocalypse Now” (1979) o de la trilogía de “El Padrino”.

La cinta, llena de alusiones visuales a las redes sociales, cuenta la historia de Frankie (Maya Hawke), una veinteañera sin ambiciones que un día graba a un estrambótico joven por la calle (Andrew Garfield) y decide publicar el vídeo en YouTube.

La grabación inmediatamente se hace viral, lo que llevará a ambos a emprender el ascenso en el mundo de las redes: primero como un entretenimiento, pero más pronto que tarde como una forma de vida, lo que les hará obsesionarse y cambiar su actitud en el mundo.

Un frenético viaje a los infiernos de la popularidad y de los “emoji” en el que además deberán afrontar la hipocresía del sector y los riesgos de la exposición pública, pagándolo caro.

La cineasta vuelve así a la sección Horizontes de Venecia, en la que ya participó en 2013 con “Palo Alto”, y lo hace con un objetivo claro: hablar “del nefasto efecto que ejercen sobre la psiqué humana” las redes sociales, apunta en las notas de dirección.

“Me fascina el modo en el que esta nueva forma de conexión genera narcisismo e inseguridad de un modo único y profundo. Ya sea un famoso o un amigo, la mayoría de los usuarios de las redes muestra falsamente su vida”, alertó.

El festival también estrenó ayer fuera de concurso la película “Mosquito State”, una metamorfosis moderna en la que estos molestos insectos lo invaden todo, que cuenta con la actriz española Charlotte Vega.

Su director, Filip Jan Rymsza, explicó que la película en cierta medida está vinculada a la “Metamorfosis” de Franz Kafka pero no con “The Fly” (1986) de David Cronenberg.

“Sabía que habría comparaciones por el tema, pero vi la película después de terminar el guión”, señaló este sábado en rueda de prensa sobre su ópera prima detrás de las cámaras.

Richard Boca (Beau Knapp) es un analista de datos que trabaja para Wall Street desde un ático frente a Central Park, hasta que sufre la picadura de un mosquito y su vida se convulsiona.

Sus modelos informáticos se comportan de forma errática, como los enjambres de mosquitos que se reproducen en su apartamento y que le sumirán en un derrumbe psicológico, al que asiste su misteriosa compañía, a la que da vida la madrileña.

“Cuando vi el nombre del guión no tenía ni idea de qué esperarme, algo loco, de terror, algún tipo de invasión de mosquitos. Pero fue una sorpresa positiva. Efectivamente era diferente a cualquier cosa que hubiera leído antes y por eso decidí sumarme”, afirmó.

La cinta, impregnada por la estética “noir”, está ambientada en un Nueva York que en 2007 se asomaba a la crisis financiera. Y su protagonista se sitúa en el centro del sistema para representar, con su monstruosa conversión, una especie de podredumbre socioeconómica.

“Situar la crisis financiera en la película evidentemente no es una coincidencia”, subrayó el realizador, para después dejar que el público extraiga sus propias conclusiones.

Por su parte, el director estadounidense Abel Ferrara expresó ayer un deseo de libertad artística al decir que su proyecto soñado es “trabajar sin guión”, en la presentación de su documental “Sportin Life” fuera de concurso en la Mostra veneciana.

“Las palabras más bellas que puede escuchar un director es ‘haz lo que quieras’ (...) Empecé a hacer cine para contar la realidad, mi proyecto soñado es trabajar sin guion”, aseguró en la rueda de prensa de presentación de su cinta.

No obstante es consciente de que por motivos económicos es algo más que difícil ya que los productores no se lanzan en proyectos sin una hoja de ruta: “Yo no lo he encontrado”, apuntó.

Ferrara ha presentado en el certamen veneciano este documental comisionado por el director creativo de Yves Saint Laurent, Anthony Vaccarella, con el que da un testimonio artístico de la sociedad repasando su carrera, pensamientos o su paso por los festivales.

De este modo tienen cabida también sus referentes musicales y sus actores fetiche, especialmente Willem Dafoe, protagonista de muchas de sus obras como “Pasolini” (2014) o “Siberia” (2020).

Su documental está basado en la última Berlinale, donde presentó precisamente dicha última cinta el pasado febrero, poco antes de que la pandemia de coronavirus paralizada el mundo y también a la cultura, uno acontecimiento presente en la grabación.

Ferrara muestra cómo pasó ese tiempo de confinamiento en su casa de Roma junto a su pareja, Cristina Chiriac, y la hija de ambos, Anna, un periodo que agradecieron porque, en palabras de ella, pudieron “digerir” los años pasados.

El cineasta ha recibido este sábado el premio “Jaeger-LeCoultre Glory to the filmmaker 2020” en la Mostra por ser considerado como uno de los más "controvertidos del cine contemporáneo" y apreciado por "su coherencia y fidelidad”.

El Festival Internacional de Cine de Venecia es la primera gran muestra presencial desde que el Covid-19 paralizó la industria del cine, finaliza el 12 de septiembre. Además de “Horizontes”, 18 películas compiten por el León de Oro.— AP y EFE