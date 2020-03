Festival de Cannes se realizaría a finales de junio o principios de julio

Yahir aplaza la grabación de su disco por virus

El Festival de Cannes señaló que el aplazamiento del certamen les ha llevado a ampliar los plazos de inscripción y confió en que la evolución de la situación les permita tener lugar a finales de junio o principios de julio.

Su departamento de películas ha ampliado la fecha límite un mes, y aunque la nueva se precisará más adelante, “sin duda se extenderá hasta finales de mayo”, indicó la organización en un comunicado ayer.

Pese a no saber todavía la fecha de su 73 edición, el certamen dejó claro que sigue trabajando “mientras las evidencias” no les obliguen a renunciar.

“Nuestra materia prima son las películas, que recibimos digitalmente, no en soporte físico. ‘Técnicamente’ (y usamos comillas), el proceso de selección se sigue con normalidad”, dijo.

Cannes pidió paciencia porque aseguró no estar en condiciones de dar información más concreta.

“Parece irrisorio volcarse de forma febril en las fechas de un certamen cultural cuando el mundo entero está viviendo unos momentos muy dolorosos”, añadió su nota, que recalcó que marcarán los plazos “la situación sanitaria mundial y las condiciones de un regreso a la vida social y económica habituales”.

“Hemos optado por irnos a finales de junio porque no es viable pensar en hacerlo más tarde”, destacó el festival.

Cannes dejó claro que si finalmente no es posible un aplazamiento lo aceptará, y concluyó su comunicado con “un recuerdo especial para tres grandes países del cine, Italia, España e Irán, especialmente golpeados por esta epidemia”.

Por otra parte, el cantante Yahir, subió un video a sus redes sociales en el que comparte con sus fans que debido a la pandemia tuvo que aplazar la grabación de su disco y la participación en un programa de televisión.

“Estoy con ansias de regresar pronto a trabajar, a mi música, mis canciones, estoy a punto de entrar al estudio, esto nos aplazó un poco, pero tenemos el proyecto que queremos en puerta, así que pronto les platicaré de qué se trata y próximamente tendré un proyecto de televisión, que es de los más importantes en mi carrera”, dijo.

El protagonista de la puesta en escena, “Hoy no me puedo levantar”, compartió que está en cuarentena con sus hijos, que no ha visto a demás miembros de su familia e incluso su cumpleaños, que fue hace unos días, lo pasó sin gran celebración.

“Estoy tratando de estar aislado, tratando de disfrutar a mi hijos, a mis abuelos no los he visto todavía, a pesar de que fue mi cumpleaños no pude tener fiesta, pero la prioridad es la salud y lo importante es que estén bien”.

Por último pidió que siguieran todos los protocolos de sanidad y que en la medida de lo posible se queden en casa.— EFE y Notimex

Síguenos en Google Noticias