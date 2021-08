Hace unos días el juez concedió una suspensión provisional que frenó su detención, pero ahora se ha cambiado el dictamen.

CIUDAD DE MÉXICO.— Laura Bozzo pronto podría ser encarcelada en el penal de Santiaguito, en el municipio de Almoloya de Juárez, Estado de México. Esto luego de que un juez federal dio luz verde a la Fiscalía General de la República (FGR) para que ejecute la orden de aprehensión girada contra la peruana.

La decisión tomada por el juez se habría dado después de que la presentadora de TV no cumpliera con los mandatos establecidos por las autoridades.

De igual modo, se informó que Juan Miguel Ortiz Marmolejo, juez Noveno de Distrito de Amparo y juicios federales, rechazó otorgar una suspensión definitiva a la conductora, con la cual buscaba frenar por tiempo indefinido su captura y la decisión del juez que le ordenó internarse por su propio pie.

Vale la pena recordar que hace unos días, el juez concedió una suspensión provisional que frenó su detención y le impuso una garantía de 300 mil pesos y la entrega de su pasaporte, pero este pasado lunes 30 de agosto, Ortiz Marmolejo publicó un acuerdo en el que se señala que Laura Bozzo no se presentó al juzgado y no entregó su pasaporte.

En un nuevo acuerdo, el juzgador informó que resolvió negar la medida cautelar solicitada y la declaró sin materia.

Le piden que deje de evadir a la autoridad

En el matutino de "Hoy" algunos conductores (y al parecer amigos) de la conductora de "Laura en América" retomaron la delicada situación legal que atraviesa la peruana al ser señalada como presunta culpable del delito de evasión fiscal.

Por tal razón es que Andrea Escalona —con quien estuvo en una última fiesta en Acapulco— le pidió que acudiera a la Fiscalía para "no que no se haga más grande todo esto"

"Como su amiga le quiero decir: Laura, por favor, presente hoy con tus 300 mil, con tu pasaporte y los documentos que tengas que entregar. Es bien importante para que no se haga más grande todo esto que ya va cargando", le pidió la joven conductora.

Andrea agregó: "A mí no me contesta el teléfono, soy su amiga y la quiero muchísimo; sé que a muchas personas obviamente no les puede contestar el teléfono, pero es importante que ponga un alto presentándose".

Mientras que el reportero Sebastián Reséndiz comentó que: "debería sacar la cabeza de la madriguera, porque se debe sentir muy acorralada y no es para menos, es un gran problema que tiene". El hombre reiteró que "no contesta llamadas, no sabe nada. Yo veo que desde hace mucho ya no está".

