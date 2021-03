Filme de Alonso Ruizpalacios gana el Oso de Plata en el Berlinale

El filme mexicano "Una película de policías", de Alonso Ruizpalacios, ganó el Oso de Plata a la contribución artística de la Berlinale.

El jurado del festival dio a conocer hoy viernes 5 de marzo los galardones de la 71a. edición virtual de la Berlinale que serán entregados en su evento presencial, el próximo junio de 2021.

El jurado premia "el magistral concepto de montaje de una obra cinematográfica atrevida e innovadora que diluye los límites entre la ficción y la realidad y explora con valentía las capacidades del lenguaje cinematográfico para cambiar nuestra visión del mundo".

The Silver Bear for Outstanding Artistic Contribution goes to Yibrán Asuad for his editing in "A Cop Movie" (Una película de policías). #Berlinale pic.twitter.com/f5Cx3OtIqO