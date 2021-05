Filtran el arte oficial de "Batman: Caped Crusader", nueva serie animada

CIUDAD DE MÉXICO.- Todo parece indicar que Matt Reeves no quiere soltar el manto oscuro de Batman. Esto luego de que e filtrara que el director, en colaboración con el también productor J.J. Abrams, está dispuesto a seguir explorando el multiuniverso del Hombre Murciélago con el sin fin de personajes que el personaje creado por Bob Kane tiene.

Y es que se anunció que ya están preparando una nueva serie animada del Caballero de la Noche junto con el productor Bruce Timm, quien fuera el responsable del clásico programa de los 90 del superhéroe de DC Comics.

Este nuevo show llevará el nombre de "Batman: Caped Crusader", según el portal de "Variety" y por ello también se reveló el primer vistazo del arte oficial de la serie, el cual utiliza una mezcla del Batman clásico con la máscara de orejas largas (1939), pero con la mezcla de la serie noventera.

In the span of 24 hours we got tons of awesome promo pics for The Batman (2022), a great trailer for The Long Halloween, a Batgirl movie director announcement, AND a brand new Batman animated series produced by The Batman’s director, Matt Reeves and BTAS’ creator, Bruce Timm. WOW pic.twitter.com/qGKvKAlBDA