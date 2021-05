Filtran fotografías de Willa, la hija de Joe Jonas y Sophie Turner

Imágenes de Willa, la hija de Sophie Turner y Joe Jonas, comenzaron a circular en redes sociales, luego de que Page Six publicara las fotografías que los paparazzi lograron captar de la familia a su salida de casa en California.

No obstante, la actriz de “Game of Thrones” no tardó en reaccionar y, a través de sus historias, compartió un vídeo en el que destacó que esas imágenes no estaban autorizadas por ellos y que le resultaba “perturbador” que extraños se tomaran el atrevimiento de fotografiar a una bebé, toda vez que ni siquiera ella y el cantante de DNCE han compartido imágenes de Willa en redes sociales.

no se ustedes pero me rompió el alma ver las historias de Sophie Turner (las borró) ante la asquerosa situación de los paparazzis acosándola a ella y a Willa Jonas, no es justo. Que asco el mundo en el que vivimos, de verdad. pic.twitter.com/UbXFIZeOsE — jenn (@jennioooph) May 12, 2021

Luego de que las fotografías se hicieran virales, los fanáticos de la pareja no tardaron en reaccionar y hacer el nombre de Sophie tendencia, para “tumbar” las imágenes de la bebé, que en julio próximo celebrará su primer año de edad.

Imágenes -con filtro- difundidas a través de redes sociales, que muestran el rostro de Willa, la hija de Joe Jonas y Sophie Tuner ❮ ❯

Internautas ''tumban'' las fotografías de Willa

Muchos de los internautas pidieron no difundir las fotografías de Willa, recordando que se tomaron sin el consentimiento de los padres y que se trata de una menor de edad.

Joe Jonas, Sophie Turner y Willa, no difundan la foto que los estúpidos papparazzis tomaron, sea real o no, deben respetar su privacidad pic.twitter.com/6YOX6zdpJO — La Rosalía❤️‍🔥 (@soylatokio) May 12, 2021

Traducción: No, no lo hicieron a propósito para ganar atención. Los paparazzis se escondieron y se ve claramente porque hay demasiado zoom y objetos que no dejan tener buena visibilidad. Es obvio que Joe y Sophie no sabían nada de lo que estaba pasando. https://t.co/kc26uyL3Fp — ori 💓 (@iPerfectRainbow) May 12, 2021

Hasta el momento, no se sabe si la pareja tomará acciones legales contra los sitios que divulgaron las fotografías. La pareja se dirigía a una cafetería en California, donde se verían con unos amigos.

ESTUVE SIN INTERNET Y RECIÉN ME ENTERO DE ESTO 😱... Por respeto a la privacidad de de Joe, Sophie y Willa Jonas no voy a compartir la foto original



Solo decir que Willa es hermosa y igual al padre 😍 https://t.co/G3qeyDVkhv pic.twitter.com/C72q1ZHWVM — Lady Di (@DianaCarrizo13) May 12, 2021

Cabe destacar que Joe y Sophie mantienen en hermetismo su relación. Tal es el caso que su boda en Las Vegas -hace dos años- sorprendió a sus seguidores, quienes más tarde se enterarían de una segunda ceremonia al sur de Francia. También han sido pocas las fotos que Sophie compartió de su embarazo, pues prefiere mantener su vida familiar en privado.