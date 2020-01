Filtran fotos de la película "The Batman" de Matt Reeves, en redes

LONDRES.— La filmación de "The Batman" ya comenzó, así lo indican las patrullas, ambulancias y camionetas de "Gotham" que están recorriendo las calles de Londres.

Un usuario publicó en Twitter imágenes que tomó desde las ventanas de su oficina esta mañana de lunes en donde se ven las grúas de cine, cámaras y luces que acompañan al set de filmación de la cinta dirigida por Matt Reeves.

Is this London or Gotham.....?

Filming The Batman 🦇 outside my offices this morning! 👍 @empiremagazine pic.twitter.com/Mszt5wLcYG