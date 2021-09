Filtran las primeras imágenes de "How I Met Your Father'' con Hilary Duff

Con 33 años de edad, Hilary Duff luce como una joven soltera y dispuesta a encontrar al amor de su vida en las primeras imágenes de “How I Met Your Father”, el reboot de la serie “How I Met Your Mother” y que esta vez corre a cargo de Isaac Aptaker y Elizabeth Berger.

Las primeras imágenes de Hilary Duff en la serie "How I Met Your Father". Foto vía Facebook Parte del elenco de "How I Met Your Father". Foto vía Facebook ❮ ❯

En las primeras imágenes reveladas del proyecto se puede ver también a parte del elenco: Lowell, Francia Raisa, Tom Ainsley, Tien Tran y Suraj Sharma, quien acompañarán a Hilary en la historia de cómo conoció al padre de su hijo.

El elenco recién acaba de sumar a Josh Peck (Drake & Josh) como el subdirector de la escuela primaria de Jesse (Lowell), según adelantó Deadline sobre la serie.

Será un nuevo proyecto para Josh Peck, conocido por la serie de Nickelodeon, pero que se mantiene vigente gracias a que recién estrenó “Turner & Hooch”, una serie de Disney+ que justamente es un reboot de la película protagonizada por Tom Hanks en 1989.

Por su parte, Hilary Duff es una exestrella Disney que el año pasado se sumó con la ilusión a otro reboot, quien le diera fama desde la pantalla chica: “Lizzie Mcguire”. Finalmente, por diferencias con la productora, la cantante se retiró del proyecto que no logró concretarse.

Por otro lado, “How I Met Your Father” cuenta con Aptaker y Berger como productores ejecutivos junto con los creadores y productores ejecutivos de la serie original: Carter Bays y Craig Thomas. Adam Londy se desempeña como coproductor ejecutivo y Hilary se desempeña también como productora.