Filtran nuevas imágenes de la película de Harley Quinn: “Birds of Prey”

La supuesta filtración de las imágenes de un próximo tráiler de la película “Birds of Prey”, protagonizada por Margot Robbie como Harley Quinn, tiene eufóricos a los fanáticos de DC Comics, quienes convirtieron en tendencia el hashtag con el nombre de la película.

Y es que, sospechan, Warner Bros. estaría por presentar un nuevo tráiler de la película, tras el adelanto que ofreció en enero pasado y que ha sido motivo de debate entre los seguidores.

Novas imagens vazadas do Novo Teaser de Aves de Rapina (e a Fantástica emancipação de uma Alerquina), mostra algumas cenas de luta com a Canário Negro e a Harley com seus patins. #BirdsofPrey pic.twitter.com/LEUrRsEf8C