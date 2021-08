Filtran supuesto tráiler de "Spider-Man: No Way Home"

Este supuesto vídeo "reventó" el internet y los memes "inundaron" las redes sociales.

MÉXICO.— Durante meses fans del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU) han estado a la espera de que en cualquier momento se publique el primer tráiler de "Spider-Man: No Way Home" y parece que sus suplicas fueron escuchadas, pues este fin de semana se filtró un supuesto avance.

Si bien, esta publicación empezó a circular en TikTok, de inmediato causó las reacciones y se convirtió en tendencia de redes sociales, por varias razones, entre ellas que le hace falta la escena final del tráiler. Sin embargo, fans del superhéroe arácnido esperan que Sony o Disney lancen pronto el avance terminado y con buena calidad.

¿Es real el tráiler?

La nueva película de Spider-Man, ha causado gran expectativa desde que fue anunciada, pues rumores apuntan a que la tercera cinta del superhéroe arácnido mostraría un "Spider-verso" en el que no solo Tom Holland sería "El Hombre Araña" a él se unirían los protagonistas de versiones anteriores Tobey Maguire y Andrew Garfield.

Pese a que la cinta esta a pocos meses de ser estrenada en cines no se ha presentado un tráiler oficial, pero en redes sociales se compartió un vídeo que fue grabado con un celular, en una calidad mala y que muy poco se entiende, pero muchos han considerado esta grabación como parte del avance de la película "Spider-Man: No Way Home".

Además en el clip se muestran detalles como la inclusión del los actores Alfred Molina como "Doctor Octopus" y Benedict Cumberbatch que interpreta a "Doctor Strange" (personajes que ya habían sido confirmados como parte del elenco). Cabe destacar que el vídeo no tiene un final, pues se corta abruptamente.

Hasta el momento ha difícil determinar cómo fue que se "filtró", pero todo apunta a que se trataría de escenas reales de la película.

Fans esperan que con la "filtración" de este vídeo, Sony publique el tráiler oficial de la película que se espera se estrene el 16 de diciembre de 2021.

Como era de imaginarse, internautas reaccionaron con infinidad de memes e imágenes a este supuesto tráiler de "Spider-Man: No Way Home":

