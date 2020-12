En aquel vídeo el comediante demostró que los hipnotistas realmente toman el control de uno.

ALEMANIA.— Eugenio Derbez volvió a ser objeto de críticas luego de filtrar en redes sociales un vídeo en el que se orinó en plena transmisión en vivo luego de ser hipnotizado por un profesional.

Cabe destacar que ese vídeo fue muy comentado en su momento, pero por muchos años permaneció oculto, tanto que algunos creían que era un mito o un chisme para afectar la imagen del también actor.

Fue en 2006, en una emisión del programa ‘La Jugada del Mundial’ para el torneo disputado en Alemania, donde Eugenio Derbez fue hipnotizado Tony Kamo.

Pero el bochornoso momento que protagonizó Derbez se debio a que una vez que Kamo lo puso en trance, Eugenio debía contar un chiste frente a las cámaras, pero no podría acabarlo, ya que se le olvidaría en repetidas ocasiones.

Debido al nerviosismo y pánico que sintió el comediante al no poder hacer lo que le pedían, terminó orinándose en plena transmisión en vivo.

Aquel incidente fue atestiguado por Javier Alarcón y Luis Roberto Alves dos Santos ‘Zague’. Pero este 2020 miles de internautas han podido ver el complicado momento que pasó Derbez hace unos años.- Con información de Grupo Fórmula.

Con la noticia de que ya apareció el vídeo de Eugenio Derbez orinándose en vivo en La Jugada del Mundial del 2006, no creo poder subirlo a YouTube pero aquí dejo el fragmento y el vídeo completo en mi página, creditos a los chicos que lo encontraron! https://t.co/K7ZxVHXtrs pic.twitter.com/nwxZr9odGD

Guey al chile lo mire por puro morbo pero honestamente siento que por respeto eso no debería seguir en Internet. A mi en lo personal me hizo sentir mal verlo llorar así mientras no sabia que hacer.