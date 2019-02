Filtran vídeo de la golpiza a la conductora Paola Villalobos

La actriz y conductora de Televisa, Paola Villalobos, fue golpeada por dos mujeres en el baño de un club nocturno en la CDMX, un breve vídeo que circula en las redes sociales muestra el momento de la agresión.

En las imágenes se puede ver a varias mujeres golpeando en el suelo a Paola, mientras ella intenta defenderse.

De igual forma personal del lugar intenta separar a las agresoras de la actriz, “¡ya lárgate!”, se escucha.

Por su parte Paola publicó un vídeo en su cuenta de Instagram donde habló de la golpiza que sufrió hace unos días a manos de 4 mujeres.

Me atacaron de manera brutal entre cuatro mujeres, dos de ellas me estaban golpeando, me estaban arrancando cabello se fueron directamente a mi rostro”, explica la joven.