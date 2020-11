Filtran vídeo de Stephanie Valenzuela sin golpes (Vídeo)

CIUDAD DE MÉXICO.- El caso de Eleazar “N” y Stephanie Valenzuela acaba de dar un inesperado giro, pues un nuevo vídeo mostraría a la joven peruana sin ninguna de las heridas que supuestamente le provocó el actor la madrugada del pasado 5 de noviembre.

A través del programa “De Primera Mano”, se mostró y describió el material obtenido por Imagen Televisión en el que se puede ver una conversación de Whatsapp que ambos involucrados hicieron cuando a Eleazar se lo llevaban en la patrulla.

Ahí aparece un vídeo donde Stephanie no tiene las mordidas en el rostro ni tampoco los golpes.

El titular del programa se mostró consternado con este vídeo y quiso abstenerse de hacer algún juicio de valor, por temor a que el vídeo pudiera estar sacado de contexto o que exista una explicación.

“Yo no sé si un médico pueda explicar que después de recibir la mordida no te queda rojo o no lo sé, no soy médico, no conozco de esto, pero lo que estamos viendo es que a las 4:22 am, Eleazar, arriba de una patrulla, detenido, rumbo al MP, a esta chica no se le ven las mordidas ni las heridas”, cuestionó Eleazar.