El dramático momento que vivió el periodista se dio a conocer en un vídeo; con la voz entrecortada agradeció por la ayuda brindada a él y a su hijo de cinco años.

CIUDAD DE MÉXICO.— David Páramo sorprendió al compartir el vídeo del momento de su rescate por efectivos de la policía y transeúntes cuando chocó en su automóvil. El también llamado "Padre del análisis superior" sufrió un aneurisma cerebral que provocó que fuera hospitalizado en terapia intensiva durante semanas.

A casi seis meses de que sufriera el accidente automovilístico que puso en riesgo su vida, el periodista aprovechó que se filtró un nuevo vídeo que muestra cómo fue rescatado, para agradecer a todas las personas que lo auxiliaron, tras el fuerte choque del que resulto víctima junto a su hijo de cinco años.

"Se filtró este vídeo que no había visto, pero me sirve para agradecer desde lo más profundo a las personas que me auxiliaron a mí y a mi hijo… Sin ustedes hoy no estaría aquí ¡Dios lo bendiga siempre!", señaló Páramo.