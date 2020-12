Filtran vídeos y fotos íntimas de Montserrat Oliver y esposa (Fotos)

Con la vida digital, lamentablemente, muchas parejas y personas en todo el mundo han sido víctimas de filtraciones de su contenido privado.

En esta ocasión, la conductora Montserrat Oliver y su esposa, Yaya Kosikova, volvieron a sufrir el robo de sus vídeos íntimos.

Como informamos, no es la primera vez que a la pareja les sucede, ya que hace tres años fue la primera vez que salieron a luz vídeos y fotografías de sus intimidades.

Las imágenes se viralizaron en redes sociales y el nombre de las dos mujeres se volvió tendencia.

En esta ocasión, se dio a conocer que otra vez llegaron a los medios de comunicación nuevo material de las mujeres.

De acuerdo con el periodista Jorge Carbajal, a su redacción llegaron dos vídeos íntimos de la conductora y la modelo.

Carbajal afirma que son muy fuertes y explícitos, pues se puede ver sus rostros así como oír sus voces, por lo tanto, no tardaron en confirmar que ellas eran las de la grabación.

El periodista afirmó que no los mostraron por respeto a las esposas, incluso, declaró que es un material muy fuerte.

También indicó que quería que Montserrat se enterara de lo sucedido, pues es algo muy explícito y le gustaría que ella estuviera consiente de lo que se filtró.

"A nosotros nos mostraron dos vídeos muy fuertes, muy explícitos, muuuy, se ve todo, y claramente se ve y se escucha a las dos. Obviamente no lo ponemos. En primer lugar por respeto, en segundo porque no se puede y tercero porque nos cierran el canal. No sé si Montserrat ya lo sepa sino para que se entere porque el material está muy fuerte", dijo.