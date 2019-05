Final de “The Big Bang Theory” enfada a sus fans

Los fanáticos de “Game Of Thrones” no son los únicos que están enojados con el final de su historia, pues los seguidores de “The Big Bang Theory” comparten su “dolor”, al no estar de acuerdo con un detalle de la producción que se emite a través de Warner Channel por Latinoamérica.

“The Big Bang Theory” se despidió poco antes de “Game Of Thrones” y, aunque muchos se conmovieron hasta las lágrimas y aplaudieron el cierre de la serie; un pequeño detalle dejó insatisfechos a algunos televidentes.

Todo se deriva del anuncio que Penny hace a Leonard, a quien le dice que están embarazados tras un “descuido”. Aunque la pareja luce feliz por la noticia, varios fanáticos consideran que este hecho ha sido forzado y no concuerda con un detalle importante: Penny no quería ser madre.

Durante la serie, en repetidas ocasiones Penny y Leonard hablan de su futuro y deja claro que tener hijos no es una prioridad; sin embargo, al final ella queda embarazada.

This episode has been so much better than the rest of the season but I’m so upset about Penny being pregnant. I was so excited to have solid representation that it’s okay for a woman not to want to have kids #BigBangTheory