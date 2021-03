La primera serie de Marvel cautivó al público, pero el final hizo que algunos fans se sintieran defraudados, pues "lo sorprendente" no pasó.

MÉXICO.— Este viernes 5 de marzo llegó el último capítulo de la serie "WandaVision" a la plataforma de streaming, Disney Plus. Esta noticia generó gran emoción entre los fans, quienes estaban ansiosos de saber el gran desenlace.

Sin embargo, el actor Paul Bettany (Vision) le rompió el corazón a sus fans ¿Por qué?

Básicamente, porque desde que se estrenó la serie comenzaron a crearse teorías sobre el posible final y el cameo de un actor y personaje importante en el Universo Marvel.

Es así como desde Doctor Strange, el Profesor Xavier y hasta el villano Magneto, surgieron como posibles nombres para ocupar la tan anunciada "sorpresa". Pero el propio Bettany vino a tirar todas las teorías que él mismo comenzó.

Cabe destacar que toda esta serie de teorías se remonta a cuando Paul dijo en una entrevista que en el episodio final veríamos a "un gran actor con el que siempre había querido trabajar".

Pero en entrevista con "Good morning America" reveló que se trataba de él mismo (como se vio en el episodio anterior).

En la entrevista, el conductor del programa señaló que Internet está muy molesto con el actor por decir que habría un gran cameo y que en realidad se trataba de una versión diferente de Vision.

Ante esto, Paul dijo:

"¿Sabes cuando piensas que algo será muy divertido y lo dices y luego te da pánico por lo que acabas de hacer? Los fans empezaron a adivinar quién podría ser y diciendo nombres como Benedict Cumberbatch o Patrick Stwart y yo pensaba 'Dios, esa es una buena idea' van a estar muy decepcionados cuando sepan que era yo", señaló entre risas.

Will there be a big appearance by someone special in the finale of #WandaVision? @Paul_Bettany would love to answer but he's too busy pretending to have technical difficulties. 🤖 https://t.co/i9rZzYvW4s@wandavision@disneyplus pic.twitter.com/GDg979zFgS