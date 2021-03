Firme Stephanie Valenzuela contra Eleazar Gómez

CIUDAD DE MÉXICO (El Universal).— La modelo y cantante peruana Stephanie Valenzuela tiene claros sus objetivos. No piensa dejar a un lado la denuncia en contra de Eleazar Gómez por violencia familiar y su vida profesional debe continuar.

A la expareja del actor se le ve alegre y, en entrevista , habla del lanzamiento del sencillo “El perdón”, el cual hace alusión a la violencia que sufrió y que considera, en parte, una catarsis para superar el trauma vivido.

Sobre las críticas de usar “su escándalo” para llamar la atención, la modelo confiesa que en estos momentos de su carrera no le importa el qué dirán.

“Lo que muy pocos saben es que antes de la agresión, yo tenía una trayectoria en la música y la televisión, y me iba a dar a conocer en México con un sencillo que paró la pandemia (del Covid-19), un dúo con Eleazar que ya no salió; mi vida debe seguir”, explica la artista.

“Las opiniones del lanzamiento... habrá miles, guste o no. Pero… ya perdí una producción y no voy a perder más tiempo por darle gusto a alguien. Tampoco puedo parar porque algo malo me pasó”, dijo enfática.

Se le mencionó si su belleza y sensualidad, en este momento, es un arma de doble filo: “trae ventajas y desventajas, lo malo es que hay muchos prejuicios, pues piensan que por ser linda, no hay talento o cerebro. A mí me encanta producir música, vídeos, no dependo de alguien para vivir”, djo.

Sobre su episodio de violencia intrafamiliar y el hecho de que otras jóvenes denuncien a sus agresores famosos, Stephanie dijo: “Me hace sentir que hice lo correcto. Las leyes sí actúan y tenemos leyes (en México) que nos protegen, aunque las personas se vean intocables. En algún momento, esto tiene que parar y las mujeres deben dejar de morir en manos de abusadores”.

¿Aún crees en las personas, en el amor?.

“Aún creo. Estuve mal, pero ya no tengo motivos para estar triste, quiero confiar, como si nunca me hubiera pasado algo”.