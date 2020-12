FKA twigs, exnovia de Robert Pattinson demandó a Shia LaBeouf por abusos

FKA twigs demandó a Shia LaBeouf alegando una relación abusiva cuando fueron pareja.

LOS ANGELES.— La cantante FKA twigs presentó una demanda contra el actor Shia LaBeouf, quien la sometió a abusos físicos y emocionales durante su relación de 2018 a 2019.

which is why i have decided it’s important for me to talk about it and try to help people understand that when you are under the coercive control of an abuser or in an intimate partner violent relationship leaving doesn’t feel like a safe or achievable option.