Origel deberá indemnizar a Flor Rubio por el daño moral que le causó en 2016 tras unas polémicas declaraciones.

CIUDAD DE MÉXICO.— Flor Rubio reveló qué es lo que hará con el dinero que Juan José "Pepillo" Origel le dará para reparar el daño moral que cometió al haber hecho comentarios misóginos en contra de ella hace unos años.

La presentadora de "Venga la Alegría" aprovechó para comentar que cuando interpuso su demanda en contra de su colega, no pidió una indemnización económica, pero destacó que debido al tipo de procedimiento legal que llevó al cabo, la autoridad así lo ordena, por lo que el conductor de "Con Permiso"deberá acatará la ley y pagarle a Flor, sin embargo, ella reiteró que no se quedará con el dinero que le den.

Flor Rubio revela qué hará con el dinero que Pepillo le dará

Aunque todavía no se sabe la cantidad de dinero que Origel tiene que pagarle a Flor Rubio, la periodista de Grupo Fórmula aseguró que el monto que sea lo donará íntegramente a alguna fundación que se dedique a apoyar la lucha contra el abuso y el maltrato hacia las mujeres.

Asimismo, la periodista indicó que tras el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a su favor espera que nadie más sea señalada como "prostituta" y violentada por sus compañeros.

"Por mis hijos y por las mujeres de este país que vienen detrás de mí y que pueden ser igualmente violentadas, creo que esto va a asentar un precedente para que no siga ocurriendo", puntualizó Flor Rubio.

Cabe destacar que además del pago que Pepillo Origel debe realizar, también tendrá que ofrecer una disculpa pública, ésta tendrá que abarcar el mismo espacio que se utilizó para la nota en la que se publicaron sus declaraciones misóginas (se espera que su disculpa ocupe un espacio importante de la portada de TV Notas)

¿Cuál fue la ofensa que cometió Pepillo Origel contra Flor Rubio?

En 2016 la revista antes mencionada publicó en su portada que Juan José Origel confirmó que Flor Rubio logró posicionarse como una de las periodistas de espectáculos más importantes de México gracias a que había sostenido relaciones con los ejecutivos de las empresas en las que laboró.

Pepillo Origel responde a Flor Rubio

Luego de que se confirmará la sentencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) Juan José Origel decidió hablar para asegurar que él había ganado la demanda porque "la Corte le dio la razón".

De igual modo, Pepillo mencionó que espera que Flor Rubio recapacite, pues asegura que la conductora sabe que es mentira que él la haya difamado con la prensa cuando se encontraba reunida.

“Hoy amanecí con una noticia. ¿Se acuerdan de esa demanda que tuve hace 3 o 4 años de la señora Flor Rubio que me acusó que yo dije esto, lo otro, aquello pues hoy salió ella hablando de que ganó porque el tribunal, la Corte le dio la razón. A mí lo que se me hace muy raro es que desde hace tres años yo había ganado porque la Corte me había dado la razón (…) Total que como yo no sé mucho de todo esto porque lo están viendo mis abogados, yo lo único que les digo es que mis abogados me habían dicho que ya yo había ganado, pues ahora resulta que no, que ella ganó”, dijo en su canal de YouTube.

El periodista de espectáculos agregó que "lo único que quiero decir es que yo cometí un error sí, pero hay que investigar porque vendieron lo que dije a la revista TV Notas y quién fue".