Florinda Meza critica decisión sobre “Chespirito”

Está triste y enojada

CIUDAD DE MÉXICO (EFE).— “El Chavo del 8”, “El Chapulín Colorado” y “Chespirito” Roberto Gómez Bolaños, conocido internacionalmente como “Chespirito”, ya no se emitirán en la televisión, lo que ha causado las críticas y enojo de su viuda, Florinda Meza.

El sábado Roberto Gómez Fernández dio a conocer la salida del aire en todo el mundo de los programas creados por su padre tras un problema con Televisa sobre los derechos de autor.

“¿Qué opino de que se deje de transmitir el programa ‘Chespirito’? Aunque no tengo nada que ver porque inexplicablemente no he sido convocada a las negociaciones, creo que justo ahora, cuando el mundo más necesita diversión, hacer eso es una agresión hacia la gente”, expresó Florinda Meza a través de Twitter.

Además, añadió que no comprende por qué se tomó la decisión, ya que, dijo, va en contra de los intereses comerciales de la cadena de televisión y recordó que Chespirito “es parte del ADN de los latinos”.

“Es triste comprobar cómo en tu propia casa, a la que le has dado millones de dólares, es dónde menos te valoran”, sentenció.

La actriz, escritora y productora terminó diciendo que qué bueno que Bolaños (Ciudad de México, 1929-2014) ya no esté para presenciar esta situación tan incómoda y que Chespirito permanecerá en los corazones de “los buenos”.

Aunque no hay claridad sobre lo sucedido, medios mexicanos apuntaron a que Televisa y la familia de Bolaños no llegaron a un acuerdo sobre los derechos. Los programas llevaban 47 años de transmitiéndose ininterrumpidamente en el mundo y después de 6 años de la muerte del actor.

A pesar de la triste noticia para la familia, amigos y seguidores de uno de los más grandes iconos de la comedia, su hijo aseguró en Twitter que lucharán para que el mundo no olvide a “Chespirito” y las nuevas generaciones puedan conocerlo.

“Aunque tristes por la decisión, mi familia y yo esperamos que pronto esté ‘Chespirito’ en las pantallas del mundo. Seguiremos insistiendo, y estoy seguro que lo lograremos”, publicó Gómez Fernández.

Gómez Bolaños fue, además de actor y comediante, dramaturgo, escritor, guionista, compositor musical, director y productor de televisión.

Además de “El Chavo del Ocho” y “El Chapulín Colorado”, interpretó otros personajes que forman parte del imaginario mexicano.

Grupo Chespirito maneja las licencias de explotación comercial de los personajes, luego de que Televisa dejó de operar su oficina para ello. El heredero encabezó la transición por casi un año. El emporio de comunicación contaba con los derechos de transmisión de las series originales.

“Es una pena que quien más se benefició de los programas de ‘Chespirito’ hoy afirmen que no valen nada”, escribió en Twitter Graciela Gómez Fernández.

Un éxito internacional

La historia del “Chavo” y sus amigos de la vecindad inició transmisiones en México en 1973 y concluyeron en 1980, pero desde entonces países como Venezuela, Brasil y Argentina lo seguían transmitiendo con buena respuesta de audiencia.

Con buena audiencia

Por su parte “Chespirito” tuvo una vida más corta, pues sólo se realizaron episodios nuevos entre 1973 y 1979. Ambas emisiones, superaban los 60 puntos de audiencia.