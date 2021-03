''Folklore'', Álbum del Año

Taylor Swift gana el Grammy en una gala sencilla

LOS ÁNGELES (EFE).— La edición 63 del Grammy arrancó anoche desde Los Ángeles con una sencilla gala adaptada a la pandemia en la que Beyoncé, Taylor Swift y Dua Lipa partían como las grandes favoritas.

El humorista Trevor Noah dio la bienvenida desde un escenario al aire libre, con una audiencia reducida.

“Sé que hace mucho tiempo que no han asistido a un concierto, yo tampoco. Por eso les llevaremos el concierto a su casa”, aseguró.

Beyoncé hizo historia al convertirse en la artista con más Grammy ganados. La cantante cuenta con 28 gramófonos, superando a la violinista Allison Krauss, con 27. Beyoncé tuvo una noche redonda, su hija, Blue Ivy Carter, de apenas 9 años de edad, obtuvo su primer Grammy en la categoría de Mejor Vídeo Musical.

La imparable carrera de Bad Bunny se vio coronada anoche al ganar el gramófono al Mejor Álbum Pop o Urbano latino por “YHLQMDLG”, que recibió durante la ceremonia televisada en vivo.

“Es muy especial poder lograr los sueños haciendo simplemente lo que amo”, dijo el boricua en español, tras pronunciar unas palabras de agradecimiento en inglés.

“I Can't Breathe” de H.E.R., se llevó el premio a Canción del Año. Se trata de un tema de reivindicación inspirado por las protestas raciales que estallaron en el Estados Unidos durante el verano de 2020 tras la muerte de George Floyd, asfixiado por un policía.

Harry Styles, quien inauguró los musicales, se alzó con el Grammy a Mejor Interpretación Pop Solista por “Watermelon Sugar”.

“Folklore” de Taylor Swift recibió el premio al Álbum del Año, la categoría estrella del Grammy.

Fito Páez y Natalia Lafourcade fueron otros ganadores latinoamericanos. En la llamada Premiere del Grammy, una ceremonia previa a la televisada en la que se repartieron la mayoría de los galardones, Páez se alzó con su primero gramófono anglo y Natalia Lafourcade con su segundo.

El músico argentino obtuvo el premio a Mejor Álbum de Rock o Alternativo Latino por “La conquista del espacio”, una especie de “sountrack” apocalíptico (por sus letras) y alegre (por sus ritmos) a la vez que le mereció dos Grammy Latino el año pasado.

Lo recibió con emoción por videoconferencia.

Natalia Lafourcade obtuvo el premio al Mejor Álbum de Música Regional Mexicana (incluyendo tejana) por “Un canto por México, Vol. 1”, coronado álbum del año en los Grammy Latino.

“Me siento tan agradecida y afortunada de ser parte de tan increíble proyecto”.

Entre otros ganadores de origen latino, Linda Ronstadt recibió el premio al Mejor Vídeo Musical versión larga por “Linda Ronstadt: The Sound of My Voice”, y Kali Uchis el de mejor grabación dance por su colaboración en “10%” de Kaytranada.

La gala concluyó con el premio a Billie Eilish por la Grabación del Año.

Sencilla alfombra

Doja Cat eligió plumas neón en un atuendo inspirado en los trajes de motociclistas. Dua Lipa, Cynthia Erivo, Billie Eilish, Bad Bunny y Noah Cyrus fueron otros de los que brillaron en la modesta alfombra. Pocos medios tenían permitido realizar entrevistas en vivo. y manteniendo distancia segura.