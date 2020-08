''Folklore'', de Taylor Swift, sería el álbum más vendido de 2020

LOS ÁNGELES.- "Folklore", el álbum que Taylor Swift lanzó por sorpresa; ya vendió 2 millones de copias en su primera semana y generado más de 500 millones de reproducciones en Internet; donde alcanzó el número uno en al menos 85 países.

El octavo disco de la cantante, un trabajo mucho más intimista y alternativo que sus anteriores; se anunció con tan solo 15 horas de antelación a su lanzamiento. No obstante ya consiguió el aclamo de la crítica con el éxito comercial ya que, a falta de que se confirmen las estadísticas oficiales, sería el álbum de 2020 más vendido.

In isolation my imagination has run wild and this album is the result. I’ve told these stories to the best of my ability with all the love, wonder, and whimsy they deserve. Now it’s up to you to pass them down. folklore is out now: https://t.co/xdcEDfithq



📷: Beth Garrabrant pic.twitter.com/vSDo9Se0fp