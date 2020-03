Foo Fighters para conmemorar su disco debut anuncia show

EE.UU.— A través de sus redes sociales, la banda de rock, Foo Fighters, anunció el cartel del festival DC Jam, el cual se celebrará el próximo 4 de julio en el Fedex Field.

Dave Grohl y compañía serán los headliners del evento, donde celebrarán el 25 aniversario de su disco homónimo debut.

Los artistas que completan el cartel son Chris Stapleton, Pharrell Williams, The Go Go's, Band of Horses, Durand Jones and the Indications, The Regrettes, Beach Bunny y Radkey.

En las atracciones del evento destaca una competición de barbacoa y una fiesta antes de que comience el show.

Fans y bandas muestran alegría ante dicha noticia

Algunas bandas como Durand Jones, The Regrettes y Beach Bunny mostraron su felicidad de compartir escenario con Foo Fighters por medio de Twitter.

Todo inicio en un 4 de julio de 1995

Foo Fighters lanzó su primer álbum el 4 de julio de 1995 y logró vender más de un millón de copias en Estados Unidos.

Su último trabajo, "Concrete and Gold", salió en el 2017 y como parte de la promoción de su disco, llegaron a México para encabezar el Festival Corona Capital de ese año.

