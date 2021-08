halia celebra sus 50 años luciendo radiante. Fotos: Instagram halia celebra sus 50 años luciendo radiante. Fotos: Instagram halia celebra sus 50 años luciendo radiante. Fotos: Instagram Thalia celebra sus 50 años luciendo radiante. Fotos: Instagram halia celebra sus 50 años luciendo radiante. Fotos: Instagram ❮ ❯

¿Un pacto con el diablo al estilo de Dorian Gray? Thalía y estas famosas demuestran que la edad es solo un número

MÉXICO.- Este jueves Thalía celebró sus 50 años de vida y los festejó a lo grande con sus millones de seguidores en redes sociales, quienes recordaron sus momentos más icónicos y alabaron su belleza, pues parece como si el tiempo no pasara para ella, casi como un personaje de Oscar Wilde.

“¡Happy birthday to me! 50. Y así vivo mi vida “sin-cuenta” de aquellas malas experiencias, sino más bien aprendiendo de ellas. Sin-cuenta de las personas que me hirieron, sino atesorando a las personas que me aman. Sin-cuenta del valor social o económico de la gente, sino más bien de la sensación de paz, alegría y cariño que siento al estar con ellos. Sin-cuenta de la edad o del peso, ya que mi cuerpo no es más que el vehículo que mi alma conduce para así ella desarrollarse en este plano. Sin-cuenta de resentimientos envidias o corajes, ya que al sentirlos o al recibirlos y engancharte en estos, acortas tu calidad de vida. Sin-cuenta de las veces que he caído, sino más bien de las que me he levantado.

Sin-cuenta de que cincuenta va con “C”, pero la realidad es que se resetea tú vida para vivirla tomando en cuenta que lo más maravilloso e importante de todo…es el AMOR. Gracias Dios padre por llevarme en el centro de tu mano. Gracias a mi madre y a mi padre por haber sido el canal para traerme aquí (y por todo su amor y tantos globos y pasteles en mi infancia).

Gracias a mi familia y amigos por su amor y compañía. Y a mis queridos F.A.N.S (familia, amigos, niños, soñadores) gracias por tanto. ¡A celebrar a todo lo alto! ¡Feliz cumpleaños niña (SIC)!”, compartió en sus redes sociales al lado de unas imágenes en las que sobresalen su figura, colores y unos globos de 50 años.

En honor a su cumpleaños, la revista Caras también le dedicó la portada de su edición más reciente. La belleza de la actriz y cantante fue elogiada por miles, pues son pocas las famosas "tragaños". Aquí un recuento.

Maribel Guardia

No cabe duda de que Maribel Guardia es una personalidad muy querida en la farándula mexicana que durante décadas ha sido sinónimo de eterna juventud. En mayo la actriz celebró su cumpleaños número 62 y dejó claro que la belleza no discrimina la edad.

La también modelo, nominada al Ariel por su trabajo en “Terror y encajes negros”, nació en el ya lejano 1959, en San José, Costa Rica.

Jennifer López

Este año Jennifer López celebró su cumpleaños número 52 en compañía de un viejo amor, Ben Affleck. Las imágenes de la pareja se viralizaron, pues optaron por un festejo solo para dos. También sobresalió el bikini con el que JLo le dio la bienvenida a su nueva edad.

Jennifer Aniston

Otra de las famosas para las que el tiempo es solo un número es Jennifer Aniston. La popular estrella de Friends nació un 11 de febrero en 1959, por lo que en enero celebró sus 52 años.

Jennifer Aniston en Instagram.

La icónica Madonna

Hace tres semanas Italia fue el escenario elegido por Madonna para la celebración de su 63 cumpleaños. La cantante escogió unas catacumbas y, al grito de “Bajo el embrujo del imperio bizantino”, la cantante disfrutó de una gran fiesta acompañada de su pareja, el coreógrafo Ahlamalik Williams, de 27 años.

También estuvieron todos sus hijos, Lourdes León, de 24 años, Rocco Ritchie, de 21, David Banda, de 15, Mercy James, de 15 años, y las gemelas Estere y Stele Ciccone, de ocho años.

¿Crees que hayan hecho algún pacto?