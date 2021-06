Fotos: Eduardo Capetillo y Biby Gaitán, de paseo en Izamal, Mérida y Chichén

Eduardo Capetillo y Biby Gaitán en Yucatán. Eduardo Capetillo y Biby Gaitán en Yucatán. Eduardo Capetillo y Biby Gaitán en Yucatán. Eduardo Capetillo habló sobre su cáncer en Instagram. Eduardo Capetillo y Biby Gaitán en Yucatán. ❮ ❯

MÉRIDA.- Eduardo Capetillo y su esposa, Biby Gaitán, estuvieron de visita en Yucatán con los recién cumpleañeros Manuel y Daniel Capetillo.

Parece que a la familia le gusta el estado, pues en enero sus seguidores los captaron en Sisal.

Un paseo por Izamal

En redes sociales empezaron a circular las fotografías de la visita de los actores a Izamal y un conocido restaurante compartió una imagen en la que posan con algunos empleados.

“Hoy recibimos a Eduardo Capetillo, Biby Gaytán y a sus gemelos, disfrutaron de Izamal y nuestra gastronomía. Esperamos que el sabor de la Cocina Yucateca los haga regresar pronto”, compartieron.

La familia también disfrutó de un paseo en cuatrimoto. Frente al Convento, Biby lucía un vestido rojo que combinaba con el atuendo de su hijo y con el de su esposo.

Eduardo Capetillo se sincera sobre el cáncer

Hace unos días, el actor reveló que tuvo cáncer en el canal de YouTube de sus hijas, Ana Paula y Alejandra Capetillo.

El esposo de Biby Gaytán aprovechó el espacio para hacer un llamado a cuidar la piel, sobre todo a las personas de tez blanca, quienes son más propensas a padecer este tipo de cáncer.

Ahora, desde Yucatán, el famoso actor se sinceró sobre la situación, pues varios medios de comunicación retomaron su historia.

También en Chichén Itzá

Con el fondo de la pirámide de Chichén Itzá, Capetillo escribió:

“Queridos amigos agradezco profundamente el interés y preocupación hacia mi persona, referente al tema del cáncer en la piel del que hablé en el programa de mi hija Ana Paula quiero aclarar que hace algunos años me retiraron un melanoma maligno (cáncer) esto fue un episodio aislado y fue producto de la excesiva exposición a los rayos solares SIN la debida protección, me reviso una vez al año y hasta ahora todo está BIEN afortunadamente, para mí, no más sol y cuando lo hay, con mucha protección solar, si se toman las debidas precauciones no hay por qué volver a pasar por eso, gracias”, finalizó.

Eduardo Capetillo y Biby Gaitán visitan restaurante del Centro de Mérida

Además de su paseo por Izamal, la familia también comió en un restaurante ubicado en el centro de la Ciudad. Algunos seguidores aprovecharon para tomarse fotos y las compartieron en sus redes sociales.