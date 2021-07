Francisco Céspedes saldrá de gira

El cantautor deja atrás una vida de muchos excesos

MADRID (EFE).— Con pelo teñido y uñas pintadas de azul porque le gusta “que la gente se cuestione”, Francisco Céspedes regresa a España para realizar una gira íntima de conciertos y varios proyectos que tiene en mente en el país donde despegó su carrera musical.

“En 1998 vine por acá. La gente todavía se acuerda y se emociona de ‘La vida loca’. Fue el lugar donde empezó mi carrera de verdad y se explotó al mundo. Coincidió casi con México, aproximadamente una semana, pero Alejandro Sanz trajo a España mi disco y Miguel Bosé me presentó en todos los programas", recuerda.

De los inicios de Francisco Céspedes (Cuba, 1957), quedan en su memoria cantantes que ha admirado “toda la vida”, como Serrat, Antonio Canales, Antonio Gades, Lolita, Rocío Jurado y Rocío Durcal, “con las que hubo muy buena relación y tristemente se nos fueron”.

Pero también hay otros artistas que se le olvidan. “Durante un tiempo tenía todas las posibilidades de que se me olvidara todo porque siempre estaba en una intensidad muy grande”.

De aquella “vida loca” ya queda poco. “Aquellas noches intensas de madrugada sin parar, sin dormir, drogado y borracho las cambié por los libros, la cultura y la historia. Quité esas cosas de mi vida”, confiesa.

La última vez que vino a España a trabajar, fecha que no recuerda con exactitud, fue con un empresario que no sabe si lo era “porque no di ningún concierto” a pesar de hacer promoción.

En este regreso, el cubano inicia en Badajoz con Marta Sánchez su gira “íntima”.