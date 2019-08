Franz Ferdinand e Interpol llegan juntos a Guadalajara y Monterrey

MÉXICO.— Parece que la idea de los “paquetes musicales” están funcionando en la taquilla, pues se anunció la pequeña gira de Franz Ferdinand e Interpol, por Guadalajara y Monterrey.

Las fechas para esta gira entre Interpol y Franz Ferdinand ya están anunciadas también y serán el 12 de noviembre en el Auditorio CitiBanamex en Monterrey y el 14 de noviembre en el Auditorio Telmex de Guadalajara.

Los boletos estarán disponibles en preventa este 19 y 20 de agosto y la venta general arrancará el 21 de agosto a través del sistema Ticketmaster y en las taquillas de los respectivos auditorios.

La lista de precios va desde los $480 hasta los dos mil y tantos pesos, por lo que este súper concierto se adapta al bolsillo de muchos fans que deseen ver a dos de las bandas más importantes de la década del 2000.

Desde el comienzo de su carrera, a principios de la década del 2000, los fanáticos mexicanos han respaldado todos los movimientos que las dos bandas han realizado, incluidos múltiples conciertos con entradas agotadas y sesiones de autógrafos.

Interpol, llega con su sexto álbum de estudio “Marauder” y su nuevo EP titulado A Fine Mess, ambos producidos por el legendario Dave Fridmann; ambos representan una renovación del sonido de la banda con una energía más visceral.

INTERPOL & FRANZ FERDINAND

Mexico, we're very excited to announce that ourselves and @franz_ferdinand will be seeing you this November!

Pre-sale tickets available to all with a Citibanamex debit/credit card from 11am local time, 08/19 pic.twitter.com/vSu3TwNjrY