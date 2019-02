“Free solo” se lleva el Oscar a mejor documental

MÉXICO, (Notimex).- “Free solo” ganó el Oscar en a Mejor Documental en la entrega de los Premios Oscar.

La codirectora Elizabeth Chai Vasarhelyi agradeció el galardón al escalador estadunidense Alex Honnold, “porque sin ti no lo habríamos logrado”.

Asimismo, agradeció al director “por creer y contratar a mujeres y a hombres de color, así como a toda la gente maravillosa que trabajó en esta película”.

El documental cuenta la historia del escalador Alex Honnold, que se encuentra de repente lesionado, con su familia y amigos preocupados por su seguridad. Honnold no se desanima y logra la hazaña de trepar una montaña de 914 metros sin cuerdas de seguridad.

Es una producción de National Geographic.

En esta categoría compitió con “Hale County this morning, this evening”, “Minding the gap”, “Of Fathers and Sons” y “RBG”.