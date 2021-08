FreeBritneySpears: Padre de la cantante renuncia a su tutela

Jamie Spears, padre de Britney Spears, renunció a la tutela de la cantante, lo que supondría que finalmente la intérprete de “Toxic” es libre.

De acuerdo con información de TMZ, retomada por Radio Fórmula; el padre de la cantante presentó ante el Tribunal Superior de Los Ángeles su respuesta a la petición de la artista sobre el retiro de la tutela, donde anunció su renuncia.

Sin embargo, según se menciona en los documentos legales obtenidos por el medio TMZ, el abogado de Spears afirmó que no hay bases legales para suspenderlo o destituirlo.

Asimismo, se señala que aunque el padre de Britney cree que no es el mejor momento para dejar la tutela de su hija, tomó la decisión de renunciar a ésta ya que no quiere continuar con “la pelea pública” con la cantante.

El abogado de la estrella del pop, Mathew Rosengart, emitió un comunicado en respuesta a la renuncia del padre de Spears.

Britney Spears’ father Jamie Spears is stepping down as her conservator after 13 years. https://t.co/9iSKhtf1IJ pic.twitter.com/FrHWaM8fSd