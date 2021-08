Frenan “El Sol ya salió”

Por Iván Aguilera no se lanza tema de Juan Gabriel

CIUDAD DE MÉXICO (El Universal).— La empresa con la que Iván Aguilera, hijo de Juan Gabriel, firmó para preservar y promover el legado de su padre frenó el lanzamiento del tema inédito “El Sol ya salió”, que compusieron Diego Verdaguer y “El Divo de Juárez”, y que se tenía previsto estrenar ayer, debido a que quedaron detalles por resolver.

“No se va a estrenar. La razón es muy sencilla y se los quería decir yo personalmente. La gente que representa los derechos, el legado del maestro Juan Gabriel me pidió, especialmente el director de la empresa, Jeff Jampol, que pospusiera el lanzamiento porque teníamos todavía que resolver un par de detalles y lo vamos a hacer”, declaró Verdaguer por medio de un vídeo en sus redes sociales.

“Entonces, la semana que viene lo resolvemos y muy pronto yo les anuncio la nueva fecha de lanzamiento de esta hermosa canción”.

A través de la compañía Jampol Artist Management, Aguilera pidió a Verdaguer frenar el estreno del tema, en el que también participa Amanda Miguel. La producción es de Gustavo Farías.

“Diego Verdaguer deseaba dar a conocer el tema en esta fecha, precisamente un día antes del quinto aniversario luctuoso de quien fuera su amigo de muchos años, con el fin de recordarlo y brindarle un cariñoso homenaje”, expresó la representación del cantante en el comunicado.

En una entrevista con “El Universal”, el intérprete de “Volveré” y “La ladrona”, entre otras más, declaró que el que se haya tardado mucho tiempo en publicarse la canción no tuvo nada que ver con la falta de permisos por la familia de “Juanga” ni otros factores similares.

“Yo estoy publicando una canción que escribimos, él me la cedió, él es parte de la composición, su familia tendrá la parte que le toca a él como compositor y punto. No hay ninguna circunstancia de permisos envueltos. De cualquier manera, yo ya informé oficialmente a la familia, así que no requiero otro tipo de autorización”, manifestó Verdaguer.

“Él fue mi amigo, compusimos una canción, yo la tengo y yo reconozco su parte en la canción”, explicó.

Paz y amor

Los horrores que atraviesa Afganistán y las realidades del mundo en pandemia hicieron que Diego Verdaguer y su familia alzaran la voz para ayudar a distraer a las personas y alegrar su corazón con una canción inédita de Juan Gabriel.

“Si revisamos (lo que sucede en) Afganistán, todas estas realidades de la pandemia y tantos encuentros y desencuentros, lo que sucede en Cuba, en tantos lugares que nos entristece.., lo que sucede con los niños, con el tráfico de personas, con las violaciones, con las circunstancias que tienen que ver con la degradación sexual, con tantas cosas... Yo quise extraer lo más bonito de Juan Gabriel, su esencia, esas ganas que siempre tenía de ayudar, más allá de sus realidades en este planeta, como artista él fue singular y genial”, manifestó.

Hace 9 años Verdaguer entró al estudio de grabación con “El Divo de Juárez”, con quien compuso el tema, que no pudo finalizarse por el fallecimiento de Juan Gabriel. Tras una larga espera, “por fin la podía compartir con sus seguidores”.

De un vistazo

A cinco años

La canción “El Sol ya salió” debía lanzarse ayer, sin más pretensiones que hacer un homenaje a “Juanga”, quien falleció hace cinco años.

“Yo ya cumplí”

“Más allá de que tenga éxito o no, este tema es un símbolo del deseo personal de homenajear a Juan Gabriel, diciendo ‘comenzamos algo juntos, acá está, yo ya cumplí’ y de esta manera le hago un homenaje”, explicó Diego Verdaguer.

Mensaje positivo

“Esta canción da un mensaje muy positivo, muy oportuno, porque la vida está pasando por un momento difícil, crítico, pero hoy somos muchos habitantes en el planeta, y hay mucho desatino, desigualdad, demasiada lucha por la libertad, hay mucha confusión, demasiada información encontrada, las circunstancias no son fáciles, pero hay mucha ilusión que es lo que motiva al ser humano”, expresó.