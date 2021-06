Frida Sofía anuncia el inicio de su proceso legal contra Guzmán (vídeo)

En un largo vídeo, la joven informó sobre la denuncia que interpondrá contra su abuelo y por qué tardó tanto en hacerlo.

MIAMI.— Frida Sofía publicó un vídeo en redes sociales en el que informó sobre la demanda que impondrá contra su abuelo, Enrique Guzmán tras haberlo señalado de haberla toca indebidamente cuando era una niña.

Tal y como lo anunció esta miércoles, Gustavo Adolfo Infante, la joven dio detalles en su grabación del proceso legal que iniciará en contra de su abuelo y padre de Alejandra Guzmán. Frida aprovechó este espacio para exigir que se haga justicia.

En un vídeo de poco más cinco minutos, Frida inició agradeciendo a todos los que se tomaron el tiempo de escuchar lo que tiene que decir en cuanto a la denuncia que interpondrá contra su abuelo.

Antes de entrar en detalles, la joven aclara el por qué le concedió una entrevista a Gustavo Adolfo Infante y eligió ese momento para revelar que fue víctima de abuso por parte de su abuelo cuando tenía cinco años.

"Gracias a todos los que se toman un momento de su día para escuchar lo que tanto tiempo había callado [...] Me es imposible viajar fuera de Estados Unidos por mi estatus migratorio [...] Quiero agradecer a todos los que me han apoyado en este doloroso proceso" [...], indica la también empresaria.

Frida Sofía volvió a señalar que ella no se vende, pues lo que dijo y que ha desatado la gran polémica en la que se encuentra envuelta es "la realidad" "su vida y no está a la venta"

" No soy una persona que se venda para contar su vida y no fue una exclusiva que yo vendí, es la realidad de la que ha sido mi vida y no está a la venta […] estos traumas muchas veces se quedan dormidos, escondidos en la mente del mundo, pero cuando te han agredido de todas las formas posibles [...]”, cuenta con nostalgia la nieta de Silvia Pinal.

La hija de Pablo Moctezuma abrió su corazón ante sus seguidores y expresó su sentir ante la tajante postura que tuvo su madre con ella tras la declaración que hizo.

"Me duele estar hoy en esta situación meramente jurídica y personal con la mujer que más he amado y que me dio la vida, es un dolor profundo no sentirme protegida y entendida por mi mamá, pero ya no espero nada de ella, hoy me libero de su chantaje", destacó la joven.