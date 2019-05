“Mi mamá me ha tratado como basura”; revela Frida Sofía

“Si hubiera podido elegir mejor no nazco”; La hija de Alejandra Guzmán declaró que sufrió maltrato cuando era niña

MÉXICO.- La hija de Alejandra Guzmán, Frida Sofía, relató un pasaje triste en su vida, en el que reveló que tuvo una infancia en la que prevaleció el maltrato y una relación lejana con su madre.

De acuerdo con la revista Quien, en el marco de celebración por el Día de las Madres, declaró.

“Crecí sola con Carlos, el señor que cuidó de la casa al igual que mi nana Tere que en paz descanse…. de ahí me tocó puras señoras que robaban cosas y hasta me pegaban en las plantas de los pies para que cuando me quejara no se me viera”.

Ausencia injustificable

Radio Fórmula compartió otra parte de las declaraciones de la primogénita de la Guzmán.

“Sería mejor y tendría sentido que la razón por la cual siempre ha estado ausente, que fuera la muerte, pero no, está viva podrida en dinero y con el cerebro lavado de gente que según ella la quieren. A mí me ve como el enemigo”, dijo.

Sin embargo, a pesar de sus polémicas declaraciones, también añadió que la relación con su madre no siempre fue mala.

“Todo comenzó justo cuando me empezaron a salir las boobs y bueno, la pubertad. Desde eso me ha tratado como basura. Un día me regala ocho pares de zapatos carísimos (que en realidad valen verga) y al otro día me corre y me deja sin tarjetas, sin dinero, sin nada”.

“Ya ahorita, gracias a Dios y a sus buenos humores, tengo un lugar estable, porque de aquí no me tiene amenazada como siempre lo hizo. Ha sido un huracán tener que ser su hija. Si hubiera podido elegir, no nazco. Y hasta ahí llegó su pinche abuso”, añadió.

Alejandra Guzmán responde

Tras una publicación de Frida Sofía, la cantante Alejandra Guzmán confirmó que por el momento no han tenido contacto alguno, ya que festejó el Día de las madres sin ninguna llamada de felicitación de su hija.

Luego de su llegada a la casa de su madre, Silvia Pinal, la llamada “Reina del Rock” tuvo que enfrentar a los medios de comunicación, pero utilizó su sonrisa y amabilidad para contestar algunas preguntas rápidas para luego despedirse ya que la estaban esperando.

Después de los cuestionamientos sobre si Frida ya la había llamado para felicitarla ella lo negó.

“No me ha llamado, pero bueno, la quiero, la amo y donde quiera que esté le mando besos”, fue lo que comentó la hija de Enrique Guzmán.

La imagen que Frida Sofía le dedicó a “La Guzmán” en el Día de las Madres

Por su parte, este fin de semana Frida Sofía le dedicó una imagen en redes sociales, que muchos consideraron fuerte y hasta cruel, para después publicar, en su Instagram Stories, un mensaje en donde reveló que su alma está dolida y su corazón destrozado.

También se disculpó con las personas a las que les ha hecho daño y aseguró que habría cambios drásticos en su vida.