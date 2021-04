Frida Sofía cuenta su verdad en "Lucía Méndez presenta" (vídeo)

El drama de Frida Sofía, quien habló recientemente por primera vez de los supuestos abusos sexuales que sufrió desde que era niña, primero a manos de su abuelo, Enrique Guzmán, y después por conocidos de su mamá, Alejandra Guzmán, no deja de tomar relevancia en los medios.

Además del creciente movimiento de "Yo sí te creo Frida", se une el apoyo de varias celebridades, como el que le brindó ayer Raúl de Molina en su programa, en el que le ofreció disculpas ante las nuevas informaciones que van apareciendo después de criticarla en su programa.

¡Contrito y arrepentido, Raúl de Molina pide disculpas públicamente a Frida Sofía! https://t.co/r2rTImWIUq — Raúl De Molina (@rauldemolina) April 13, 2021

Otros la critican

No todo el mundo tiene dulces palabras para ella: también está el caso de Niurka Marcos, quien dirigió fuertes comentarios contra la joven, al igual que Laura Brozzo, quien le aconsejó que trasladara sus problemas a los juzgados, citó People en español.

Ofrece un espacio

Ahora es Lucía Méndez quien quiere prestarle su voz a Frida Sofía para que, después de unos días en los que la joven está enfrentando todo tipo de acusaciones, pueda volver a alzar su voz ante el escándalo.

"Me quise adelantar y les regalo esta parte del programa donde Frida Sofía cuenta toda su verdad. Es una gran mujer, sumamente creativa y talentosa", escribió Lucía Méndez en sus redes.

Sin miedo

"No les de miedo decir la verdad, porque tras puerta cerrada es otra historia, y yo creo que esto le pasa a mucha gente, no solo a mí", aconsejó a las víctimas la hija de Alejandra Guzmán, quien se refirió así a su padre: "no estuvo presente pero no le echo la culpa".

También reveló que odia "pedir dinero, esa es otra de las cosas que la gente no conoce de Frida".

Lucía Méndez presenta, podrá verse en su canal de YouTube mañana jueves 15 de abril a las 2 de la tarde, hora central de México.