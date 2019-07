Frida Sofía debuta cantando en Balón de Oro; su papá la sorprendió (vídeo)

Alejandra Guzmán fue la gran ausente en el debut de Frida Sofía

El sábado, Frida Sofía debutó cantando en los premios Balón de Oro 2019 de la Liga BBVA Mx, una gala llena de celebridades en la que se premia a lo mejor del fútbol. En esta edición, los encargados de amenizar la noche fueron Sebastián Yatra, Larry Hernández, Tini, Joss Favela y Frida Sofía. Sí, la hija de Alejandra Guzmán tuvo su debut musical.

La integrante de la dinastía Pinal interpretó “Ándale” y puso a bailar a los presentes. Frida Sofía lució un body plateado similar al que vistió su equipo y un peinado al estilo de Ariana Grande.

En su Instagram, la nieta de Enrique Guzmán, avisó a sus seguidores de la presentación con un vídeo, en el que se puede observar el escenario. En la gala también sobresalieron las críticas, pues algunos aseguraron que hizo playback durante su presentación.

Llega Pablo Moctezuma a la presentación de Frida Sofía

La pelea entre Frida Sofía y su mamá, Alejandra Guzmán, pudo ocasionar que la cantante no asistiera al debut de su hija.

Lo que conmocionó a los usuarios es que se publicó una fotografía en la que se ve al papá de Frida, Pablo Moctezuma, formando parte de este evento. En la imagen ambos aparecen sonrientes mientras se abrazan.

Los comentarios sobre las fotos llegaron rápidamente y algunos criticaron que la figura de su padre siempre fue ausente, mientras que otros festejaron la relación.

Eso no es todo, además trascendió un vídeo en el que se ve que Pablo Moctezuma sorprendió a su hija.

Beatriz Pasquel, la madrastra, celebra el triunfo de Frida

Apenas el 7 de junio, Frida Sofía dio a conocer el tema “Ándale”, aunque Alejandra Guzmán había dicho que su hija era talentosa, no realizó ningún comentario sobre el tema.

Por otro lado, el empresario Pablo Moctezuma y su esposa, Beatriz Pasquel, celebraron “que el mundo conociera ese talento”.

Si bien, al principio, la relación de Frida Sofía no era cercana con su padre, aumentaron la convivencia y se mantienen cercanos.